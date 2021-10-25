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Haberler Spor Derbi sonrası Fatih Terim'den flaş sözler! Beşiktaş'ın attığı gol ve Mostafa Mohamed'in kaçırdığı penaltı...

Derbi sonrası Fatih Terim'den flaş sözler! Beşiktaş'ın attığı gol ve Mostafa Mohamed'in kaçırdığı penaltı...

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fatih Terim dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın attığı golü değerlendiren Terim, "Korner olmadan, bizim yediğimiz golden önce Nelsson'a yapılan bir faul var. Sarı kartımsı bir faul. O kornerde bize gol oldu" ifadelerini kullandı. Mostafa'nın kaçırdığı penaltı pozisyonu ile ilgilide konuşan Terim, "Penaltıda bizde Cicaldau atıyor. Burada bırakması lazımdı Cicaldau'ya. Sağlık olsun, ne yapalım" dedi.

25.10.2021 22:51 - Son Güncelleme: 25.10.2021 22:59
Derbi sonrası Fatih Terim’den flaş sözler! Beşiktaş’ın attığı gol ve Mostafa Mohamed’in kaçırdığı penaltı...

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan sona erdi. Kapanış maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Derbi sonrası Fatih Terim’den flaş sözler! Beşiktaş’ın attığı gol ve Mostafa Mohamed’in kaçırdığı penaltı...

Karşılaşma 2-1 siyah beyazlıların üstünlüğü ile sona erdi ve Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Derbi sonrası Fatih Terim’den flaş sözler! Beşiktaş’ın attığı gol ve Mostafa Mohamed’in kaçırdığı penaltı...

Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Derbi sonrası Fatih Terim’den flaş sözler! Beşiktaş’ın attığı gol ve Mostafa Mohamed’in kaçırdığı penaltı...

İşte Terim'in o sözleri;

Derbi sonrası Fatih Terim’den flaş sözler! Beşiktaş’ın attığı gol ve Mostafa Mohamed’in kaçırdığı penaltı...

"Umduğumuz gibi başladık. Baskı bekliyordum, oraları geçtik ama biraz basit top kaybı ve topa sahip olmada sıkıntı çektik. Sonra oyun daha dengelendi ve gol bulduk. Sonra bir yan top... Maalesef yine beklenmeyen bir gol yedik."

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