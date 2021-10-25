Derbi sonrası Fatih Terim'den flaş sözler! Beşiktaş'ın attığı gol ve Mostafa Mohamed'in kaçırdığı penaltı...
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Vodafone Park'ta Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fatih Terim dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın attığı golü değerlendiren Terim, "Korner olmadan, bizim yediğimiz golden önce Nelsson'a yapılan bir faul var. Sarı kartımsı bir faul. O kornerde bize gol oldu" ifadelerini kullandı. Mostafa'nın kaçırdığı penaltı pozisyonu ile ilgilide konuşan Terim, "Penaltıda bizde Cicaldau atıyor. Burada bırakması lazımdı Cicaldau'ya. Sağlık olsun, ne yapalım" dedi.
25.10.2021 22:51
- Son Güncelleme: 25.10.2021 22:59
Süper Lig'in 10. haftasında heyecan sona erdi. Kapanış maçında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti.
Karşılaşma 2-1 siyah beyazlıların üstünlüğü ile sona erdi ve Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Aslan'da teknik direktör Fatih Terim, Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.