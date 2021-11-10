SON DAKİKA: Pereira'nın kovulması an meselesi! İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler: 5 yerli 5 yabancı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın suyu iyice ısındı. Portekizli teknik adam, Galatasaray derbisini de kaybederse gönderilecek. Sarı-lacivertlilerde Pereira'nın yerine düşünülen hoca adaylarına yeni isimler eklendi. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik adamlar...
10.11.2021 10:03
- Son Güncelleme: 10.11.2021 10:03