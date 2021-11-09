Manchester United'da Ronaldo şoku! Beklenenden kısa sürecek
12 yıl aranın ardından yeniden Manchester United'a dönerek büyük sansasyon yaratan Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda Kırmızı Şeytanlardan ayrılacağı iddia edildi.
09.11.2021 23:13
- Son Güncelleme: 09.11.2021 23:13
Sezon başında 12 yıllık aranın ardından Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo'nun ikinci baharı beklenenden kısa sürebilir.
Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı gösteremeyen ve hayal kırıklığı yaşatan Manchester United'da Ronaldo, sezon sonunda takımdan ayrılabilir.