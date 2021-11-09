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Manchester United'da Ronaldo şoku! Beklenenden kısa sürecek

12 yıl aranın ardından yeniden Manchester United'a dönerek büyük sansasyon yaratan Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda Kırmızı Şeytanlardan ayrılacağı iddia edildi.

09.11.2021 23:13 - Son Güncelleme: 09.11.2021 23:13
Manchester United’da Ronaldo şoku! Beklenenden kısa sürecek

Sezon başında 12 yıllık aranın ardından Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo'nun ikinci baharı beklenenden kısa sürebilir.

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Manchester United’da Ronaldo şoku! Beklenenden kısa sürecek

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde hem Premier Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı gösteremeyen ve hayal kırıklığı yaşatan Manchester United'da Ronaldo, sezon sonunda takımdan ayrılabilir.

Manchester United’da Ronaldo şoku! Beklenenden kısa sürecek

İngiliz basınında yer alan habere göre; United'ın sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması halinde takımdan ayrılmak için yönetimle görüşme yapacak.

Manchester United’da Ronaldo şoku! Beklenenden kısa sürecek

36 yaşında olmasına karşın Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanmak isteyen Ronaldo'nun düşük hedefli turnuvalarda mücadele etmek istemediği kaydedildi.

Manchester United’da Ronaldo şoku! Beklenenden kısa sürecek

Portekizli süper yıldızın, şimdiden geleceğine dair planlar için seçenekler oluşturduğu ifade edildi.

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