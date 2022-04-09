Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sakatlıktan dönen stoper Hugo ve orta saha Hamsik'e bugün ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İşte Avcı'nın Gaziantep deplasmanındaki muhtemel ilk 11.
Teknik direktör Abdullah Avcı ile rekorları parçalayarak yoluna devam eden lider Trabzonspor bugün Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Karadeniz devinin en büyük avantajı muhteşem hücum hattı olarak dikkat çekiyor. Cornelius 13 gol ve 4 asist, Nwakaeme 11 gol ve 10 asist, Bakasetas 8 ve 4 asist, Visca (sadece Trabzon'da) 5 gol ve 3 asitle oynadı. Ligde birçok takımdan daha çok gol üreten bu 3 futbolcu, yine takımın en büyük kozu. Bakasetas bugün yok. Bordo-mavililerin 'imha timi' ligde geride kalan 31 haftada 37 gol + 21 asist ile toplamda 58 gole katkı yaptı.
GÖZ KAMAŞTIRIYORLAR
Hücum hattı ile göz kamaştıran Karadeniz devinde bu 4 ismin yanı sıra herkes skor üretebiliyor. Cezalı olan Djaniny da önemli işlere imza atıyor. Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu 8 kez fileleri sarstı, 3 asist yaptı. Abdülkadir Ömür 7, Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Bu sezon sadece 0-0 biten Başakşehir sınavında fileleri sarsamayan son derece üretken bir futbol sergileyen Karadeniz devi, Spor Toto Süper Lig'in en skorer takımı konumunda. Hatta Avrupa basınında bile adından sık sık söz ettiriyor.
HUGO-HÜSEYİN SAHADA
Sakatlığı bulunan Trondsen ile cezalı olan Siopis, Bakasetas ve Djaniny bugün yok. Abdullah Avcı sakatlıktan dönen stoper Hugo ve orta saha Hamsik'i ilk 11'e alacak. Denswil'in sol beke geçecek. Stoper'de ise görev Hüseyin ile Hugo'nun.