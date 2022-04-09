Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Teknik direktör Abdullah Avcı ile rekorları parçalayarak yoluna devam eden lider Trabzonspor bugün Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Karadeniz devinin en büyük avantajı muhteşem hücum hattı olarak dikkat çekiyor. Cornelius 13 gol ve 4 asist, Nwakaeme 11 gol ve 10 asist, Bakasetas 8 ve 4 asist, Visca (sadece Trabzon'da) 5 gol ve 3 asitle oynadı. Ligde birçok takımdan daha çok gol üreten bu 3 futbolcu, yine takımın en büyük kozu. Bakasetas bugün yok. Bordo-mavililerin 'imha timi' ligde geride kalan 31 haftada 37 gol + 21 asist ile toplamda 58 gole katkı yaptı.