RAMAZAN İMSAKİYE
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Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sakatlıktan dönen stoper Hugo ve orta saha Hamsik'e bugün ilk 11'de şans vermesi bekleniyor. İşte Avcı'nın Gaziantep deplasmanındaki muhtemel ilk 11.

09.04.2022 09:13 - Son Güncelleme: 09.04.2022 09:13
Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

Teknik direktör Abdullah Avcı ile rekorları parçalayarak yoluna devam eden lider Trabzonspor bugün Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Karadeniz devinin en büyük avantajı muhteşem hücum hattı olarak dikkat çekiyor. Cornelius 13 gol ve 4 asist, Nwakaeme 11 gol ve 10 asist, Bakasetas 8 ve 4 asist, Visca (sadece Trabzon'da) 5 gol ve 3 asitle oynadı. Ligde birçok takımdan daha çok gol üreten bu 3 futbolcu, yine takımın en büyük kozu. Bakasetas bugün yok. Bordo-mavililerin 'imha timi' ligde geride kalan 31 haftada 37 gol + 21 asist ile toplamda 58 gole katkı yaptı.

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Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

GÖZ KAMAŞTIRIYORLAR
Hücum hattı ile göz kamaştıran Karadeniz devinde bu 4 ismin yanı sıra herkes skor üretebiliyor. Cezalı olan Djaniny da önemli işlere imza atıyor. Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu 8 kez fileleri sarstı, 3 asist yaptı. Abdülkadir Ömür 7, Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Bu sezon sadece 0-0 biten Başakşehir sınavında fileleri sarsamayan son derece üretken bir futbol sergileyen Karadeniz devi, Spor Toto Süper Lig'in en skorer takımı konumunda. Hatta Avrupa basınında bile adından sık sık söz ettiriyor.

Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

ZİNCİRİ KIRMA GÜNÜ
Fırtına deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmanın 10'undan galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Son 2 dış saha maçında F.Bahçe 1-1 berabere kaldı, Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildi. Karadeniz devi, kötü gidişatı bugün bitirmek istiyor.

Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

HUGO-HÜSEYİN SAHADA
Sakatlığı bulunan Trondsen ile cezalı olan Siopis, Bakasetas ve Djaniny bugün yok. Abdullah Avcı sakatlıktan dönen stoper Hugo ve orta saha Hamsik'i ilk 11'e alacak. Denswil'in sol beke geçecek. Stoper'de ise görev Hüseyin ile Hugo'nun.

Gaziantep FK - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

5 MAÇTA 3 GALİBİYET
Karadeniz devi ile Gaziantep Futbol Kulübü, 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 5 maçta Fırtına hiç yenilmedi, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordomavililerin 10 golüne, kırmızı-siyahlılar 3 golle karşılık verdi.

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