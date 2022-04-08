3 milyon Euro isteniyordu! Beşiktaş bu kez bedavaya transfer edebilir! Yeni Malatyaspor'un genç yıldızı Mustafa Eskihellaç...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın devre arasında transfer etmek istediği ancak kulübü Yeni Malatyaspor'un istediği 3 milyon Euro'luk bonservis bedeli sebebiyle geri adım attığı Mustafa Eskihellaç'ın Sarı-Siyahlı kulübe alacakları için ihtar çekmesi ve 24 yaşındaki oyuncunun serbest kalma ihtimali üzerine Kartal transferde pusuya yattı.
Süper Lig'de 20 puanla ligin son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor'da sular durulmuyor... Sarı-Siyahlılar'da birçok oyuncu takımdan ayrılmak adına alacakları sebebiyle kulübe ihtarname çekerken devre arasında Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Mustafa Eskihellaç da ayrılık için kolları sıvadı.
Mustafa Eskihellaç, Yeni Malatyaspor'a ödenmemiş alacakları için ihtarname çekerken, oyuncunun alacaklarının önümüzdeki hafta içinde gerçekleşmemesi durumunda 24 yaşındaki futbolcunun da kulüple olan sözleşmesini feshedeceği belirtiliyor.
Ara transfer döneminde Mustafa'yı transfer etmek isteyen ancak Yeni Malatyaspor'un talep ettiği 3 milyon Euro'luk bonservis bedeli sebebiyle transferde geri adım atan Beşiktaş'ın da yıldız futbolcu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği ortaya çıktı.
Mustafa Eskihellaç için şu an beklemede olan Beşiktaş yönetiminin, 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle yollarını ayırması halinde ise bu transfer için düğmeye basacağı öğrenildi.
Yeni Malatyspor'da başkan Adil Gevrek'in kısa bir süre önce istifa etmesi sonrası kulüpte büyük bir kaos yaşanırken Mustafa Eskihellaç ile birlikte birçok futbolcu alacakları gerekçesiyle kulübü TFF'ye şikayet etmişti.
Yeni Malatyaspor yönetiminin ödeme yapmaması halinde sözleşmesini feshedip bonservisini eline alacak olan Mustafa Eskihellaç için Beşiktaş'ın yanı sıra Konyaspor'un da gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.
Profesyonel kariyerinde Yeni Malatyaspor'un dışında Boluspor ve Elazığspor'da forma giyen Mustafa Eskihellaç'ın güncel piyasa değeri 1 milyon 100 bin Euro olarak gösteriliyor.
Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Mustafa Eskihellaç bu sezon Yeni Malatyaspor forması ile tüm kulvarlarda 28 maça çıktı ve 3 gol atıp, 3 de asist yaparak 6 gole direkt katkı sağladı.