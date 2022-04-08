3 milyon Euro isteniyordu! Beşiktaş bu kez bedavaya transfer edebilir! Yeni Malatyaspor’un genç yıldızı Mustafa Eskihellaç...

Yeni Malatyspor'da başkan Adil Gevrek'in kısa bir süre önce istifa etmesi sonrası kulüpte büyük bir kaos yaşanırken Mustafa Eskihellaç ile birlikte birçok futbolcu alacakları gerekçesiyle kulübü TFF'ye şikayet etmişti.

Yeni Malatyaspor yönetiminin ödeme yapmaması halinde sözleşmesini feshedip bonservisini eline alacak olan Mustafa Eskihellaç için Beşiktaş'ın yanı sıra Konyaspor'un da gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.