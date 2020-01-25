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Son dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan futbolculara veda

Son dakika haberi... Beşiktaş ile dün yolları ayrılan teknik diröktör Abdullah Avcı, bugün tesislere giderek futbolcularla vedalaştı.

25.01.2020 12:54 - Son Güncelleme: 25.01.2020 13:01
Son dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan futbolculara veda

Abdullah Avcı, bugün tesislere giderek futbolcularla vedalaştı.

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Son dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan futbolculara veda

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2019-20 sezonun başından beri Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten ve Yönetim Kurulumuzun dün aldığı kararla görevi sona eren teknik direktör Abdullah Avcı, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği futbolcularımızla vedalaştı" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan futbolculara veda

İşte Avcı'nın vedasından görüntüler...

Son dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan futbolculara veda
Son dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan futbolculara veda
Son dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan futbolculara veda
Son dakika: Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan futbolculara veda
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