Fatih Terim'den gündemi sarsan açıklama 'Galatasaray'ı bir daha çalıştırmayacağım'
Galatasaray'da neler oluyor? Özellikle Galatasaray taraftarının merak ettiği konuların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferi nedeniyle karşı karşıya geldi. Her iki taraf da açıklamalarda bulundu. Ancak Fatih Terim'in, yönetimle yaşadığı ilk sorun bu değil. Terim daha önce farklı dönemlerde, defalarca yönetimle sorun yaşamıştı. Ve ardından sarf ettiği sözler futbol dünyasının unutulmazları arasına girmişti. Gerek Türkiye'den gerekse dünyadan, futbolun ikonik isimlerinin yaptıkları açıklamalar kimi zaman yüzleri güldüren kimi zaman şaşırtan cinsten. İşte başta Fatih Terim'in Galatasaray açıklamaları olmak üzere futbol dünyasından unutulmaz sözler.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemde sıklıkla gündeme gelen Arda Turan transferi konusunda bombaladı. Sözleri ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'eydi.
Mustafa Cengiz: "Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Diğer kurumlar karar alamaz. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Bayın teknik direktörün 'fikir ayrılığı' yaşıyoruz sözü bizi çok yaraladı. Fikir ayrılığında isek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir." dedi.