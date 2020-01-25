Fatih Terim'den gündemi sarsan açıklama 'Galatasaray'ı bir daha çalıştırmayacağım'

Galatasaray'da neler oluyor? Özellikle Galatasaray taraftarının merak ettiği konuların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferi nedeniyle karşı karşıya geldi. Her iki taraf da açıklamalarda bulundu. Ancak Fatih Terim'in, yönetimle yaşadığı ilk sorun bu değil. Terim daha önce farklı dönemlerde, defalarca yönetimle sorun yaşamıştı. Ve ardından sarf ettiği sözler futbol dünyasının unutulmazları arasına girmişti. Gerek Türkiye'den gerekse dünyadan, futbolun ikonik isimlerinin yaptıkları açıklamalar kimi zaman yüzleri güldüren kimi zaman şaşırtan cinsten. İşte başta Fatih Terim'in Galatasaray açıklamaları olmak üzere futbol dünyasından unutulmaz sözler.

25.01.2020 17:56 - Son Güncelleme: 25.01.2020 18:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





