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Fatih Terim'den gündemi sarsan açıklama 'Galatasaray'ı bir daha çalıştırmayacağım'

Galatasaray'da neler oluyor? Özellikle Galatasaray taraftarının merak ettiği konuların başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan transferi nedeniyle karşı karşıya geldi. Her iki taraf da açıklamalarda bulundu. Ancak Fatih Terim'in, yönetimle yaşadığı ilk sorun bu değil. Terim daha önce farklı dönemlerde, defalarca yönetimle sorun yaşamıştı. Ve ardından sarf ettiği sözler futbol dünyasının unutulmazları arasına girmişti. Gerek Türkiye'den gerekse dünyadan, futbolun ikonik isimlerinin yaptıkları açıklamalar kimi zaman yüzleri güldüren kimi zaman şaşırtan cinsten. İşte başta Fatih Terim'in Galatasaray açıklamaları olmak üzere futbol dünyasından unutulmaz sözler.

25.01.2020 17:56 - Son Güncelleme: 25.01.2020 18:12
Fatih Terim'den gündemi sarsan açıklama 'Galatasaray'ı bir daha çalıştırmayacağım'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemde sıklıkla gündeme gelen Arda Turan transferi konusunda bombaladı. Sözleri ise Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'eydi.

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Fatih Terim'den gündemi sarsan açıklama 'Galatasaray'ı bir daha çalıştırmayacağım'

Mustafa Cengiz: "Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Diğer kurumlar karar alamaz. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Bayın teknik direktörün 'fikir ayrılığı' yaşıyoruz sözü bizi çok yaraladı. Fikir ayrılığında isek ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir." dedi.

Fatih Terim'den gündemi sarsan açıklama 'Galatasaray'ı bir daha çalıştırmayacağım'

Bunun nedeni ise Arda Turan transferi. Galatasaray'ın eski oyuncusu Arda Turan'ın adı son dönemde yine Galatasarayla anılıyordu. Özellikle Fatih Terim ile verdiği bu görüntüler sonrası Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılmasına neden olmuştu.

Fatih Terim'den gündemi sarsan açıklama 'Galatasaray'ı bir daha çalıştırmayacağım'

Fakat Mustafa Cengiz, Arda Turan transferine kesinlikle sıcak bakmadıklarını açıklayıp, bu sözleri sarf edince Fatih Terim'den jet hızında açıklama geldi. Terim: "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" sözünü Twitter hesabından paylaştı.

Fatih Terim'den gündemi sarsan açıklama 'Galatasaray'ı bir daha çalıştırmayacağım'

BU İLK DEĞİL

Fatih Terim, kariyeri boyunca ilk kez Galatasaray yönetimi ile karşı karşıya gelmedi. Farklı farklı dönemlerde, farklı farklı yönetimlerle karşı karşıya geldi. Hatta kulüple yollarını ayırdı.

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