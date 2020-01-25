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Muriç için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar! İlk temas kuruldu

Ara transfer dönemi çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe bu kapsamda bonservis geliri elde edebileceği oyuncularla yolları ayırmanın hesaplarını yapıyor. Miha Zajc, Alper Potuk, Adil Rami ve Mehmet Ekici'yi satış listesine koyan Fenerbahçe'de Kruse'den sonra takımın Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'e de talip çıktı. Muriç'in taliplisi İspanyol ekibi Fenerbahçe'yle ilk teması kurdu.

25.01.2020 12:38 - Son Güncelleme: 25.01.2020 12:50
Muriç için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar! İlk temas kuruldu

MURİÇ'E TALİP VAR

Bu sezon şampiyonluktan başka bir düşüncesi olmayan sarı-lacivertlilerde gözler takıma yapılacak takviyelere çevrilirken, mevcut oyunculara transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.

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Muriç için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar! İlk temas kuruldu

TFF'den transfer için beklediği cevabı alamayan sarı-lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. TFF'nin 16 milyon TL kararıyla harcama limiti -19 milyon TL'ye ulaşan sarı- lacivertliler, transfer dönemi bitmeden artıya geçmek için harıl harıl hesap-kitap yapmaya başladı.

Muriç için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar! İlk temas kuruldu

Sarı Kanarya'nın limitte artıya geçmesinin formülü ise oyuncu satma ve eldeki yüksek maaşlı isimlerle vedalaşma olarak belirlendi. Limitte artıya geçilmesi halinde dış transfere de olumlu bir şekilde yön verecek olan Fenerbahçe'de, hem lisansı çıkartılmayan Falette'nin sorunu çözülecek, hem de sol bek için anlaşılan Milanlı Ricardo Rodriguez'le resmi sözleşme imzalanacak.

Muriç için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar! İlk temas kuruldu

Takımdan vedalaşacak isimleri belirleyen sarı-lacivertliler iyi bir teklif gelmesi durumunda Miha Zajc, Alper Potuk, Mehmet Ekici ve Adil Rami ile yollarını ayırıp hem maaş yükünden kurtulmayı amaçlıyor, hem de bu futbolculardan bonservis bedeli elde edip transfer limitini yukarı çekmeyi hedefliyor.

Muriç için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar! İlk temas kuruldu


KRUSE'UN SATIŞINA SICAK BAKILMIYOR
Fenerbahçe, harcama limiti için elden çıkartılabilecek oyuncular arasında gösterilen Max Kruse'un satışına sıcak bakmıyor. Satışı sarı-lacivertlilere hem bonservis hem de ciddi maaş tasarrufu sağlayabilir ancak Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekip Alman yıldızın şampiyonluk yolunda satılmasına çok sıcak yaklaşmıyor. Kruse için İspanya La Liga ekibi Real Betis, cazip bir teklifle Sarı Kanarya'nın kapısını çaldı ve beklemeye geçti.

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