Muriç için Fenerbahçe'nin kapısını çaldılar! İlk temas kuruldu

Sarı Kanarya'nın limitte artıya geçmesinin formülü ise oyuncu satma ve eldeki yüksek maaşlı isimlerle vedalaşma olarak belirlendi. Limitte artıya geçilmesi halinde dış transfere de olumlu bir şekilde yön verecek olan Fenerbahçe'de, hem lisansı çıkartılmayan Falette'nin sorunu çözülecek, hem de sol bek için anlaşılan Milanlı Ricardo Rodriguez'le resmi sözleşme imzalanacak.