SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Anderson Talisca planı belli oldu! 3 ihtimal var
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, eski yıldızı Talisca'yı tekrar gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Al Nassr ile sorun yaşayan Brezilyalı yıldızı boşa çıkması halinde değerlendirmeye alacak. Ancak 27 yaşındaki 10 numaranın tekrar Kartal olmasının iki koşulu daha var. İşte son dakika Beşiktaş haberinin detayları...
12.11.2021 09:02
- Son Güncelleme: 12.11.2021 09:13
Daha önce Beşiktaş'ta iki sezon forma giyen ve 2016-17 şampiyonluğunda performansıyla büyük pay sahibi olan Anderson Talisca'nın ismi yine siyahbeyazlı takımla anılıyor.
Yönetimin, Brezilyalı yıldızı boşa çıkması halinde değerlendirmeye alacağı belirtildi. Anderson Talisca'nın sözleşmesini feshetmesi halinde iki kriter ön plana çıkacak.
YÖNETİM VİNCENT ABOUBAKAR'A SICAK BAKMIYOR
Birincisi teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin transferine onay vermesi. İkincisi ve en önemlisi de Anderson Talisca'nın maaşında çok büyük bir indirime gitmesi...
Al Nassr'dan yılda 8 milyon Euro garanti ücret alan sambacının bu paranın üçte ikisi kadar düşük bir rakamı kabul etmesi gerekiyor.