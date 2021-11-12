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Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Anderson Talisca planı belli oldu! 3 ihtimal var

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Anderson Talisca planı belli oldu! 3 ihtimal var

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, eski yıldızı Talisca'yı tekrar gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Al Nassr ile sorun yaşayan Brezilyalı yıldızı boşa çıkması halinde değerlendirmeye alacak. Ancak 27 yaşındaki 10 numaranın tekrar Kartal olmasının iki koşulu daha var. İşte son dakika Beşiktaş haberinin detayları...

12.11.2021 09:02 - Son Güncelleme: 12.11.2021 09:13
SON DAKİKA: Beşiktaş’ın Anderson Talisca planı belli oldu! 3 ihtimal var

Daha önce Beşiktaş'ta iki sezon forma giyen ve 2016-17 şampiyonluğunda performansıyla büyük pay sahibi olan Anderson Talisca'nın ismi yine siyahbeyazlı takımla anılıyor.

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SON DAKİKA: Beşiktaş’ın Anderson Talisca planı belli oldu! 3 ihtimal var

Sabah'ın haberine göre; 27 yaşındaki orta sahanın, problem yaşadığı Arabistan Kulübü Al Nassr'dan ocak ayında ayrılması bekleniyor. Ancak Beşiktaş'ın, eski yıldızı için şu an için girişimi ve tasarrufu bulunmuyor.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ın Anderson Talisca planı belli oldu! 3 ihtimal var

Yönetimin, Brezilyalı yıldızı boşa çıkması halinde değerlendirmeye alacağı belirtildi. Anderson Talisca'nın sözleşmesini feshetmesi halinde iki kriter ön plana çıkacak.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ın Anderson Talisca planı belli oldu! 3 ihtimal var

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Birincisi teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinin transferine onay vermesi. İkincisi ve en önemlisi de Anderson Talisca'nın maaşında çok büyük bir indirime gitmesi...

SON DAKİKA: Beşiktaş’ın Anderson Talisca planı belli oldu! 3 ihtimal var

Al Nassr'dan yılda 8 milyon Euro garanti ücret alan sambacının bu paranın üçte ikisi kadar düşük bir rakamı kabul etmesi gerekiyor.

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