Mohamed Elneny'nin menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'ı istiyor
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Ocak ayı transfer döneminin açılmasına sayılı haftalar kala piyasa hareketlendi. Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray'ın, Gedson Fernandes için şartları zorlayacağı öğrenilirken, alternatif aday durumunda bulunan Mohamed Elneny'nin menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
11.11.2021 15:47
- Son Güncelleme: 11.11.2021 15:47
Defansif orta sahaya takviye planı doğrultusunda birçok isimle görüşen Galatasaray'ın gündemindeki adaylardan biri de Mohamed Elneny. Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun, kulübü Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Bu sezon Premier Lig'de sadece 7 dakika şans bulabilen ve ocak ayında Arsenal'den ayrılmak isteyen Elneny ile birçok kulübün ilgilendiği ancak Cimbom'un 1 adım önde olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'la son yıllarda çok sayıda transfer alışverişinde bulunan Elneny'nin menajeri D'Avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray çok büyük bir kulüp.