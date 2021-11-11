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Mohamed Elneny'nin menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray'ı istiyor

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Ocak ayı transfer döneminin açılmasına sayılı haftalar kala piyasa hareketlendi. Orta saha arayışlarına devam eden Galatasaray'ın, Gedson Fernandes için şartları zorlayacağı öğrenilirken, alternatif aday durumunda bulunan Mohamed Elneny'nin menajerinden flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

11.11.2021 15:47 - Son Güncelleme: 11.11.2021 15:47
Mohamed Elneny’nin menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray’ı istiyor

Defansif orta sahaya takviye planı doğrultusunda birçok isimle görüşen Galatasaray'ın gündemindeki adaylardan biri de Mohamed Elneny. Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun, kulübü Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mohamed Elneny’nin menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray’ı istiyor

Bu sezon Premier Lig'de sadece 7 dakika şans bulabilen ve ocak ayında Arsenal'den ayrılmak isteyen Elneny ile birçok kulübün ilgilendiği ancak Cimbom'un 1 adım önde olduğu ortaya çıktı.

Mohamed Elneny’nin menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray’ı istiyor

Galatasaray'la son yıllarda çok sayıda transfer alışverişinde bulunan Elneny'nin menajeri D'Avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray çok büyük bir kulüp.

Mohamed Elneny’nin menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray’ı istiyor

Avrupa'da da çok iyi gidiyorlar. Elneny için güzel bir fırsat, o yüzden Galatasaray'da oynamayı istiyor" dedi.

Mohamed Elneny’nin menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray’ı istiyor

"TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR"
Sarı-kırmızılı kulüple her hafta görüştüğünü belirten D'Avila, "Zaten iyi ilişkilerimiz var. Birden fazla oyuncu için görüşüyorum. Elneny'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Mohamed Elneny’nin menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray’ı istiyor

Galatasaray'ın, Arsenal ile masaya oturması lazım. Ocak ayında avantajlı bir transfer olabilir. Elbetteki Elneny de Türkiye'ye gelmek istiyor.

Mohamed Elneny’nin menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray’ı istiyor

Türkiye'deki tek seçenek Galatasaray mı, bu soruya yanıt veremem ama Galatasaray'ın ilgisi olması, oyuncunun da Türkiye'yi iyi tanıyor olması bir avantaj" ifadelerini kullandı.

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