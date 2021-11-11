Mohamed Elneny’nin menajerinden transfer açıklaması: Galatasaray’ı istiyor

Defansif orta sahaya takviye planı doğrultusunda birçok isimle görüşen Galatasaray'ın gündemindeki adaylardan biri de Mohamed Elneny. Ülkemizde daha önce Beşiktaş forması da giyen 29 yaşındaki Mısırlı futbolcunun, kulübü Arsenal ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.