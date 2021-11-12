Vav TV İzle
Haberler Spor Yok böyle faul! Almanya-Lihtenştayn maçında korkutan an

Yok böyle faul! Almanya-Lihtenştayn maçında korkutan an

2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 9. maçında Almanya sahasında Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi. Rakibini attığı 9 gol ile mağlup etmeyi başaran Panzerler gruptaki puanını 24'e yükseltirken mücadelenin 9. dakikasında korkutan bir an yaşandı. Lihtenştayn savunmacısı Jens Hofer'in rakibi Goretzka'ya yaptığı müdahale herkesi korkuttu. İşte o anlar...

12.11.2021 09:53 - Son Güncelleme: 12.11.2021 10:12
Yok böyle faul! Almanya-Lihtenştayn maçında korkutan an

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 9. maçında Almanya, sahasında Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yok böyle faul! Almanya-Lihtenştayn maçında korkutan an

Rakibini 9-0 gibi farklı bir skorla geçen ev sahibi ekip 24 puanla liderliğini sürdürdü.

Yok böyle faul! Almanya-Lihtenştayn maçında korkutan an

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında yürekleri ağızlara getiren bir an yaşandı.

Yok böyle faul! Almanya-Lihtenştayn maçında korkutan an

Lihtenştayn sol beki Jens Hofer, ceza sahası içinde Bayern Münih'ye forma giyen Alman futbolcu Leon Goretzka'ya oldukça sert bir faul yaparken, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Yok böyle faul! Almanya-Lihtenştayn maçında korkutan an

Hava topu mücadelesi esnasında ayağıyla Goretzka'nın boynun bir darbe yapan Hofer'ın müdahalesi sonrası Alman oyuncu kendini acı içerisinde yere bıraktı.

SON DAKİKA