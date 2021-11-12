Yok böyle faul! Almanya-Lihtenştayn maçında korkutan an
2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 9. maçında Almanya sahasında Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi. Rakibini attığı 9 gol ile mağlup etmeyi başaran Panzerler gruptaki puanını 24'e yükseltirken mücadelenin 9. dakikasında korkutan bir an yaşandı. Lihtenştayn savunmacısı Jens Hofer'in rakibi Goretzka'ya yaptığı müdahale herkesi korkuttu. İşte o anlar...
12.11.2021 09:53
- Son Güncelleme: 12.11.2021 10:12
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Dünya Kupası Elemeleri J Grubu 9. maçında Almanya, sahasında Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi.
Lihtenştayn sol beki Jens Hofer, ceza sahası içinde Bayern Münih'ye forma giyen Alman futbolcu Leon Goretzka'ya oldukça sert bir faul yaparken, kırmızı kartla cezalandırıldı.