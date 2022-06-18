Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'in menajerinden sözleşme açıklaması...
Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden ve kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in menajeri, İngiltere basınına açıklamalarda bulundu. Oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini belirten ve yıldız oyuncunun sarı lacivertlilerden ayrılmayacağını yineleyen Erkan Söğüt, oyuncunun gelecekte neler yapmak istediğini de açıkladı...
18.06.2022 11:08 - Son Güncelleme: 18.06.2022 11:08
Fenerbahçe'ye gelmesiyle dünya gündemine oturan ancak süreç içerisinde kadro dışı kalan Mesut Özil'in menajeri, İngiltere basınına konuştu.
Mesut Özil'i futbolun 'Muhammed Ali'si olarak nitelendiren menajer Söğüt, "Mesut bir kahraman, çünkü açık sözlü ve başkalarının söyleyemediği şeyleri söylüyor." dedi. Arsenal'den ayrılma döneminde kulübün takındığı tavıra da değinen Söğüt, "Arsenal, siyasi olarak hep tarafsız bir kulüptü ancak şimdi tarafsız değiller. Şimdi dünyadaki konular hakkında görüş belirtiyorlar. Bunu Mesut yaptığında, 'Böyle şeyleri tartışmak istemiyoruz' demişlerdi." diye konuştu.