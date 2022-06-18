Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil’in menajerinden sözleşme açıklaması...

Mesut Özil'i futbolun 'Muhammed Ali'si olarak nitelendiren menajer Söğüt, "Mesut bir kahraman, çünkü açık sözlü ve başkalarının söyleyemediği şeyleri söylüyor." dedi. Arsenal'den ayrılma döneminde kulübün takındığı tavıra da değinen Söğüt, "Arsenal, siyasi olarak hep tarafsız bir kulüptü ancak şimdi tarafsız değiller. Şimdi dünyadaki konular hakkında görüş belirtiyorlar. Bunu Mesut yaptığında, 'Böyle şeyleri tartışmak istemiyoruz' demişlerdi." diye konuştu.