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Haberler Spor Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'in menajerinden sözleşme açıklaması...

Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil'in menajerinden sözleşme açıklaması...

Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe ile sözleşmesi devam eden ve kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in menajeri, İngiltere basınına açıklamalarda bulundu. Oyuncunun Fenerbahçe'den ayrılmak istemediğini belirten ve yıldız oyuncunun sarı lacivertlilerden ayrılmayacağını yineleyen Erkan Söğüt, oyuncunun gelecekte neler yapmak istediğini de açıkladı...

18.06.2022 11:08 - Son Güncelleme: 18.06.2022 11:08
Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil’in menajerinden sözleşme açıklaması...

Fenerbahçe'ye gelmesiyle dünya gündemine oturan ancak süreç içerisinde kadro dışı kalan Mesut Özil'in menajeri, İngiltere basınına konuştu.

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Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil’in menajerinden sözleşme açıklaması...

JESUS DA İSTEMEMİŞTİ
Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle formasına kavuşmak için bir fırsat yakalama ihtimali olan Mesut'a bir şok da deneyimli adamdan gelmişti. İmza töreninde sorulan soruda Mesut'u kadrosunda düşünmediğini belirten Jesus, oyuncuya kapıları kapamıştı.

Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil’in menajerinden sözleşme açıklaması...

İNGİLTERE'DE KONUŞTU

Tecrübeli ismin menajeri ve aynı zamanda doktoru olan Erkan Söğüt, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil’in menajerinden sözleşme açıklaması...

Söğüt, "Mesut'un bundan sonra başka bir takımda oynayacağını sanmıyorum. Sadece Fenerbahçe, bu kadar. 2 yıl daha sözleşmesi var. Eğer mecbur kalırsa kulüp arayacağına emekli olması daha yüksek ihtimal." diye konuştu.

Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil’in menajerinden sözleşme açıklaması...

E-SPORCU OLACAK

Mesut'un futbol kariyerinden sonra E-spor'a yöneleceğini belirten Söğüt, "Mesut futboldan sonra E-spor'a girecek. Kendi takımı ve oyuncuları mevcut. Dürüst olmak gerekirse, Fortnite adlı oyunda gerçekten iyi ve günün birinde yarışırsa asla şaşırmam." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil’in menajerinden sözleşme açıklaması...

Mesut Özil'i futbolun 'Muhammed Ali'si olarak nitelendiren menajer Söğüt, "Mesut bir kahraman, çünkü açık sözlü ve başkalarının söyleyemediği şeyleri söylüyor." dedi. Arsenal'den ayrılma döneminde kulübün takındığı tavıra da değinen Söğüt, "Arsenal, siyasi olarak hep tarafsız bir kulüptü ancak şimdi tarafsız değiller. Şimdi dünyadaki konular hakkında görüş belirtiyorlar. Bunu Mesut yaptığında, 'Böyle şeyleri tartışmak istemiyoruz' demişlerdi." diye konuştu.

Fenerbahçe haberleri: Mesut Özil’in menajerinden sözleşme açıklaması...

PİŞMAN DEĞİL

Mesut'un Arsenal kariyeri için pişmanlığı var mı sorusunda ise Söğüt, "Hayır, Arsenal'de oynadığı zamanlar kulübü seviyordu. Sadece sonu istediği gibi bitmedi. Bunu birçok futbolcu yaşayabilir." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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