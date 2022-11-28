Resmen bileti kesildi! Galatasaray’da Mathias Ross depremi

Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerde 14 yabancı futbolcuya lisans verirken, artı olarak 21 yaş ve altı 3 oyuncunun transferi için de kulüplere izin veriyor. Galatasaray da bu haktan yararlanmak için Avusturya Milli Takımı'nda oynayan Yusuf Demir (19 yaş) ile Danimarkalı Mathias Ross'u (21 yaş) transferin son gününde kadroya katmıştı.



