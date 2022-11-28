Resmen bileti kesildi! Galatasaray'da Mathias Ross depremi
Galatasaray'da Mathias Ross'un bileti kesiliyor... Galatasaray'ın devre arasında yabancı futbolcu takviyesi yapmak için kolları sıvadı ancak kontenjan doluluğu sarı-kırmızılıların önüne engel oldu. Cimbom, Ocak ayında Patrick Van Aanholt'u göndermek istiyor. Hollandalı sol bekin dışında Mathias Ross ile ilgili bir gerçek de ortaya çıktı.
GALATASARAY MATHIAS ROSS'TAN VAZGEÇMEYİ PLANLIYOR
Süper Lig'de yer alan takımlar kadrolarında 14 yabancı futbolcuya yer verebiliyor. TFF'nin almış olduğu kararla 21 yaş ve altı 3 oyuncu da yabancı olsa dahi listeye yazılabiliyor. Kontenjanda yer açmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, sakatlığı bulunan Mathias Ross'tan sezon sonuna kadar vazgeçmeyi planlıyor.
LİSTEDEKİ İSİMLER
Devre arası transfer döneminde sol beke takviye yapmayı planlayan Galatasaray rotasını oluşturdu. Sarı-kırmızılıların kadrosunda şu anda 16 yabancı futbolcu bulunuyor. Muslera, Dubois, Van Aanholt, Torreira, Midtjsö, Seferovic, Mertens, Gomis, Nelsson, Rashica, Oliveira, Mata, Boey ve Icardi, 14 yabancı kontenjan hakkını doldurmuş durumda.
Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerde 14 yabancı futbolcuya lisans verirken, artı olarak 21 yaş ve altı 3 oyuncunun transferi için de kulüplere izin veriyor. Galatasaray da bu haktan yararlanmak için Avusturya Milli Takımı'nda oynayan Yusuf Demir (19 yaş) ile Danimarkalı Mathias Ross'u (21 yaş) transferin son gününde kadroya katmıştı.
SEFEROVİC DE YOLCU
Sarı-kırmızılıların, devre arasında Patrick Van Aanholt ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kadroda kendine yer bulamayan Hollandalı sol beki elden çıkarmak isteyen Cimbom, Haris Seferovic'ten de istediği katkıyı alamadı. İsviçreli oyuncuyla da yolların ayrılması gündemde.