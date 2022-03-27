Son dakika Beşiktaş haberleri... Michy Batshuayi sezonun en kötü santraforları arasında yer almıyor

Bitiricilik oranı en düşük ikinci golcü ise Galatasaray'da bu sezon bekleneni veremeyen Halil Dervişoğlu. Genç santrforun oranı ise yüzde 8.3. 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu bu sezon 21 Süper Lig maçında sadece 3 gol atabildi.