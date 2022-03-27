Son dakika Beşiktaş haberleri... Michy Batshuayi sezonun en kötü santraforları arasında yer almıyor
Spor Toto Süper Lig'de en çok eleştirilen santrfor Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi. Chelsea'den kiralanan Batshuayi kaçırdığı gollerle taraftarı çileden çıkardı ancak bu sezon bitiricilik oranı en düşük 10 santrfor arasında Belçikalı yıldızın ismi yer almıyor.
27.03.2022 13:11 - Son Güncelleme: 27.03.2022 13:12
Son günlerde en çok eleştirilen isimlerin başında ise Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi geliyor. Sezon başında Chelsea'den kiralanan Belçikalı yıldız, son maçlarda kaçırdığı goller ile adeta Siyah-Beyazlı taraftarlara saç-baş yoldurttu.
Ancak Süper Lig'de bu sezon bitiricilik oranı en düşük 10 santrfor arasında Belçikalı yıldızın ismi yer almıyor. İlk sırada Yeni Malatyasporlu Nouha Dicko var. Malili santrfor yüzde 7.1'lik oran ile listenin ilk sırasında.