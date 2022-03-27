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Haberler Spor Son dakika Beşiktaş haberleri... Michy Batshuayi sezonun en kötü santraforları arasında yer almıyor

Son dakika Beşiktaş haberleri... Michy Batshuayi sezonun en kötü santraforları arasında yer almıyor

Spor Toto Süper Lig'de en çok eleştirilen santrfor Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi. Chelsea'den kiralanan Batshuayi kaçırdığı gollerle taraftarı çileden çıkardı ancak bu sezon bitiricilik oranı en düşük 10 santrfor arasında Belçikalı yıldızın ismi yer almıyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
27.03.2022 13:11 - Son Güncelleme: 27.03.2022 13:12
Son dakika Beşiktaş haberleri... Michy Batshuayi sezonun en kötü santraforları arasında yer almıyor

Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takımlarda görev alan santrforlar performanslarıyla bu sezon çok eleştirildi. Zaman zaman eleştirilerin dozu arttı ve yerden yere vuruldular.

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Son dakika Beşiktaş haberleri... Michy Batshuayi sezonun en kötü santraforları arasında yer almıyor

Son günlerde en çok eleştirilen isimlerin başında ise Beşiktaş forması giyen Michy Batshuayi geliyor. Sezon başında Chelsea'den kiralanan Belçikalı yıldız, son maçlarda kaçırdığı goller ile adeta Siyah-Beyazlı taraftarlara saç-baş yoldurttu.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Michy Batshuayi sezonun en kötü santraforları arasında yer almıyor

Ancak Süper Lig'de bu sezon bitiricilik oranı en düşük 10 santrfor arasında Belçikalı yıldızın ismi yer almıyor. İlk sırada Yeni Malatyasporlu Nouha Dicko var. Malili santrfor yüzde 7.1'lik oran ile listenin ilk sırasında.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Michy Batshuayi sezonun en kötü santraforları arasında yer almıyor

Bitiricilik oranı en düşük ikinci golcü ise Galatasaray'da bu sezon bekleneni veremeyen Halil Dervişoğlu. Genç santrforun oranı ise yüzde 8.3. 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu bu sezon 21 Süper Lig maçında sadece 3 gol atabildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Michy Batshuayi sezonun en kötü santraforları arasında yer almıyor

4 büyüklerden listeye giren diğer isimler ise Enner Valencia ve Mergim Berisha. Valencia yüzde 10.8'lik oranı ile bitiricilik oranı en düşük 5. santrfor.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Michy Batshuayi sezonun en kötü santraforları arasında yer almıyor

Ekvadorlu oyuncu ligde 4 gol kaydetti. Berisha ise yüzde 12.9 ile 9. basamakta yer aldı. Alman golcünün de ligde 4 golü bulunuyor.

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