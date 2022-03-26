Cristiano Ronaldo kafayı fena taktı geceliği 370 doları bastı! Hem kendisi hem de sevgilisi Georgina Rodriguez...
Cristiano Ronaldo hem bir spor hem de magazin figürü olarak dikkatleri üzerlerine çekiyor. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla adeta bir servet imparatorluğu kurdular. İşte o servet imparatorluğunun yeni bir halkası daha aileye eklendi.
26.03.2022 16:51 - Son Güncelleme: 26.03.2022 16:51
Cristiano Ronaldo, otel zincirine yeni bir otel ekledi. Ünlü futbolcunun Lizbon, Madrid, New York ve Meira'da otelleri vardı. Ronaldo'nun yeni oteli ise Marakeş'te.
Portekiz efsanesi Cristiano Ronaldo, Marakeş'te ''Pestana CR7 Lifestyle'' isimli oteli satın aldı. Marekeş'teki bu otel, başarılı futbolcunun beşinci oteli oldu. Ronaldo, daha öncesinde Madeira, Lizbon, Madrid ve New Yok'ta da otel satın almıştı.
Havuzlu çatı katı da Atlas Dağları manzarasına bakıyor. Cristiano Ronaldo sağlıklı beslenme düzeniyle biliniyor. Otele gelen misafirler de Cristiano Ronaldo gibi yemek yiyebilecekler. Otelin havuz menüsünde sağlıklı yiyecek ve içecekler bulunuyor.