Cristiano Ronaldo kafayı fena taktı geceliği 370 doları bastı! Hem kendisi hem de sevgilisi Georgina Rodriguez...

Portekiz efsanesi Cristiano Ronaldo, Marakeş'te ''Pestana CR7 Lifestyle'' isimli oteli satın aldı. Marekeş'teki bu otel, başarılı futbolcunun beşinci oteli oldu. Ronaldo, daha öncesinde Madeira, Lizbon, Madrid ve New Yok'ta da otel satın almıştı.