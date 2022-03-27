Ronaldo'yla sadece sahalarda yarışmıyor! Messi çıtayı Nirvana'ya çıkardı! En pahalı koleksiyon onda
Dünyanın en büyük iki yıldızı saha içinde olduğu kadar saha dışında da rekabet halinde! Dünyaca ünlü Ronaldo ve Messi'nin en büyük hobilerinden birisi de lüks arabalar! Spor arabalarda da yarışan milyoner iki futbolcu gündemde! Son olarak İngiliz medyası Messi'nin otomobil tutkusuna geniş yer ayırdı. Yüksek tirajlı Mirror'ın Messi ile ilgili manşetine taşıdığı haberde "Lionel Messi 25 milyon sterlinlik Ferrari dahil futbol dünyasının en pahalı koleksiyonuna sahip" ifadelerini kullandı.
27.03.2022 13:40 - Son Güncelleme: 27.03.2022 13:52
Paris Saint Germain'deki performansı nedeniyle eleştirilen Lionel Messi'nin araba koleksiyonu dikkat çekiyor.
Arjantinli yıldızın otomobillerinin değeri 28 milyon sterlin… Messi'nin 13 lüks otomobilinin olduğu belirtiliyor.
Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun ise otomobillerinin toplam değeri 18 milyon sterlin…
İngiliz medyası Messi'nin otomobil tutkusuna geniş yer ayırdı. Yüksek tirajlı Mirror'ın Messi ile ilgili manşetine taşıdığı haberde