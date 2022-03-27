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Haberler Spor Ronaldo'yla sadece sahalarda yarışmıyor! Messi çıtayı Nirvana'ya çıkardı! En pahalı koleksiyon onda

Ronaldo'yla sadece sahalarda yarışmıyor! Messi çıtayı Nirvana'ya çıkardı! En pahalı koleksiyon onda

Dünyanın en büyük iki yıldızı saha içinde olduğu kadar saha dışında da rekabet halinde! Dünyaca ünlü Ronaldo ve Messi'nin en büyük hobilerinden birisi de lüks arabalar! Spor arabalarda da yarışan milyoner iki futbolcu gündemde! Son olarak İngiliz medyası Messi'nin otomobil tutkusuna geniş yer ayırdı. Yüksek tirajlı Mirror'ın Messi ile ilgili manşetine taşıdığı haberde "Lionel Messi 25 milyon sterlinlik Ferrari dahil futbol dünyasının en pahalı koleksiyonuna sahip" ifadelerini kullandı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
27.03.2022 13:40 - Son Güncelleme: 27.03.2022 13:52
Ronaldo’yla sadece sahalarda yarışmıyor! Messi çıtayı Nirvana’ya çıkardı! En pahalı koleksiyon onda

Paris Saint Germain'deki performansı nedeniyle eleştirilen Lionel Messi'nin araba koleksiyonu dikkat çekiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ronaldo’yla sadece sahalarda yarışmıyor! Messi çıtayı Nirvana’ya çıkardı! En pahalı koleksiyon onda

Arjantinli yıldızın otomobillerinin değeri 28 milyon sterlin… Messi'nin 13 lüks otomobilinin olduğu belirtiliyor.

Ronaldo’yla sadece sahalarda yarışmıyor! Messi çıtayı Nirvana’ya çıkardı! En pahalı koleksiyon onda

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun ise otomobillerinin toplam değeri 18 milyon sterlin…

Ronaldo’yla sadece sahalarda yarışmıyor! Messi çıtayı Nirvana’ya çıkardı! En pahalı koleksiyon onda

Portekizli yıldızın ise 6 lüks aracının olduğu iddia ediliyor.

Ronaldo’yla sadece sahalarda yarışmıyor! Messi çıtayı Nirvana’ya çıkardı! En pahalı koleksiyon onda

İngiliz medyası Messi'nin otomobil tutkusuna geniş yer ayırdı. Yüksek tirajlı Mirror'ın Messi ile ilgili manşetine taşıdığı haberde

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