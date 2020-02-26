Son dakika Beşiktaş haberleri | Karius yerine ilk aday belli oldu
Beşiktaş, iki sezondur yediği hatalı goller nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Loris Karius'la yolları ayırıyor. Trabzonspor maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın "önümüzdeki sezon bizimle olmayacak" dediği Karius yerine düşünülen isimler belli oldu.
26.02.2020 10:42
- Son Güncelleme: 26.02.2020 10:44
İlk seçenek, kulüp scoutlarının uzun süredir takip ettikleri 24 yaşındaki Alman kaleci Timon Wellenreuther... Hollanda Süper Ligi ekiplerinden Willem II Tilburg'da oynayan ve ligin ilk yarısının en iyi kalecisi seçilen Wellenreuther için sezon sonunda teklif götürülecek. Genç kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2020 Mayıs ayı sonunda bitiyor.
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