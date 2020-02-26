Haberler Galeri Spor Son dakika Beşiktaş haberleri | Karius yerine ilk aday belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberleri | Karius yerine ilk aday belli oldu

Beşiktaş, iki sezondur yediği hatalı goller nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Loris Karius'la yolları ayırıyor. Trabzonspor maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın "önümüzdeki sezon bizimle olmayacak" dediği Karius yerine düşünülen isimler belli oldu.

26.02.2020 10:42 - Son Güncelleme: 26.02.2020 10:44
Son dakika Beşiktaş haberleri | Karius yerine ilk aday belli oldu

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Karius gelecek sezon bizimle olmayacak" açıklamasının ardından gözler Beşiktaş'ta kaleci arayışına çevrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Beşiktaş haberleri | Karius yerine ilk aday belli oldu

Hürriyet'te yer alan habere göre siyah beyazlıların transfer listesinde Karius'un yerine şu an an dört alternatif bulunuyor. İşte o isimler...

Son dakika Beşiktaş haberleri | Karius yerine ilk aday belli oldu

İlk seçenek, kulüp scoutlarının uzun süredir takip ettikleri 24 yaşındaki Alman kaleci Timon Wellenreuther... Hollanda Süper Ligi ekiplerinden Willem II Tilburg'da oynayan ve ligin ilk yarısının en iyi kalecisi seçilen Wellenreuther için sezon sonunda teklif götürülecek. Genç kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2020 Mayıs ayı sonunda bitiyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Karius yerine ilk aday belli oldu

Öte yandan menajerler de Beşiktaş'a Başakşehir'de iki sezondur şans bulamayan eski milli kaleci Volkan Babacan'ı önerdi. 31 yaşındaki Volkan Babacan bu sezon sadece Türkiye Kupası'ndaki 4 karşılaşmada forma şansı bulabildi. Tecrübeli kalecinin Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Karius yerine ilk aday belli oldu

Siyah beyazlılara önerilen bir diğer isim ise Belçika ekibi Royal Antwerp'ten milli eldiven Sinan Bolat. Bolat'ın da kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ali Koç'a Fenerbahçe camiasından tepki yağıyor! Başarısızlıkta tarih yazdı
Ali Koç'a Fenerbahçe camiasından tepki yağıyor! Başarısızlıkta tarih yazdı