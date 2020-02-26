Galatasaraylı yıldız isimden olay yaratacak açıklama: Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım

KOYU BİR BEŞİKTAŞ TARAFTARIYDI

Metin Oktay verdiği bir röportajda Galatasaray'a gelmeden önce koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu belirtiyor ve 'Recep Adanır' gibi bir futbolcu olmak istediğini açıklıyor. Ayrıca sözlerine şunları ekliyor: 'En beğendiğim oyuncu Ali İhsan Karayiğit'ti. Ancak kendisi gibi olmak istediğim Recep ağabeyle beraber Galatasaray'da oynayacağım, aklımın ucundan bile geçmemişti.'

(Beşiktaş'ın Baba lakaplı sembol ismi Recep Adanır 1960-62 yıllarında Galatasaray forması giydi)