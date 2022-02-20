Son dakika Beşiktaş haberleri... Kara Kartal bunu bekliyordu! Rachid Ghezzal’dan eski günlerine dönüş sinyali!

Altay'ı 1-0 mağlup ederek haftayı mutlu kapatan Beşiktaş'ta bir yandan da Rachid Ghezzal sevinci yaşanıyor... Geçen sezonu 17 asistle tamamlayan ve bu alanda ligin en iyisi olmayı başaran Ghezzal'ın bu sezonki performansı beklenenin altında kalırken, Cezayirli futbolcu Altay maçına kadar ligde sadece 1 kez gol pası verebilmişti.