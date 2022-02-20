Son dakika Beşiktaş haberleri... Kara Kartal bunu bekliyordu! Rachid Ghezzal'dan eski günlerine dönüş sinyali!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, bu sezon istediği ivmeyi yakalayamadı. Yaptığı transferlerden beklediği performansı göremeyen Beşiktaş Altay maçında 1-0 galibiyet aldı. Vida'nın attığı golün asisti Rachid Ghezzal'dan geldi. 4 aylık aranın ardından asist yapabilen Cezayirli yıldız geri dönüşün sinyalini verdi.
Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Altay maçında Domagoj Vida'nın attığı golde ortayı atan isim olan Rachid Ghezzal, Süper Lig'de 4 aylık aranın ardından asist yapmayı başardı. Üzerindeki şanssızlığı kıran Cezayirli yıldız, etkili futbolu ile de eski günlere dönüş sinyali çaktı.
Altay'ı 1-0 mağlup ederek haftayı mutlu kapatan Beşiktaş'ta bir yandan da Rachid Ghezzal sevinci yaşanıyor... Geçen sezonu 17 asistle tamamlayan ve bu alanda ligin en iyisi olmayı başaran Ghezzal'ın bu sezonki performansı beklenenin altında kalırken, Cezayirli futbolcu Altay maçına kadar ligde sadece 1 kez gol pası verebilmişti.
Altay maçı ile asist konusununda yaşadığı şanssızlığı kıran Ghezzal, etkili futbolu ile de tam not aldı. 29 yaşındaki futbolcu Altay karşısında yaptığı asistin yanı sıra 7 şut pası verdi, 11 sahipsiz top kazandı, hücum bölgesinde 28 isabetli pas yaptı ve takımı adına karşılaşmanın yıldızlarından biri oldu.
Rachid Ghezzal'ın Altay karşısında eski günlerine dönüş sinyali vermesini taraftarlar da büyük bir sevinçle karşıladı.