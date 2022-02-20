Fenerbahçe yara sarmak istiyor! İşte Fenerbahçe - Hatayspor maçı muhtemel 11’leri...

PELKAS HIRSLI

Yunan yıldız, Vitor Pereira döneminde yeterince süre bulamamıştı. İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte Pelkas da oynamaya başladı. Bu sezon Süper Lig'de attığı 2 golü de oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda kaydeden Pelkas Ocak 2021'den bu yana ilk kez üst üste 2 maçta fileleri sarsmak istiyor. Fenerbahçe, Hatayspor ile 3 maç oynadı. Kanarya 2 defa kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Hatayspor'un Süper Lig'de 3 ve daha fazla oynadığı rakipler arasında mağlup edemediği tek ekip Fenerbahçe. Fenerbahçe, son 3 iç saha maçının 2'sini kaybetti.

İŞTE FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ