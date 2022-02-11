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Haberler Spor Son dakika Beşiktaş haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti! Alex Teixeira büyük hayal kırıklığı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti! Alex Teixeira büyük hayal kırıklığı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonki başarısını yakalamayan Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Alex Teixeira istenilen performansı sergileyemedi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maça çıkan Sambacı sadece 3 gol atabildi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
11.02.2022 12:03 - Son Güncelleme: 11.02.2022 12:03
Son dakika Beşiktaş haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti! Alex Teixeira büyük hayal kırıklığı!

Beşiktaş'ta büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı yıldız, ortaya koyduğu performansla taraftarını şaşırtıyor… Yıldız oyuncunun istatistikleri hayal kırıklığı yaşatıyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti! Alex Teixeira büyük hayal kırıklığı!

Kariyerinin 14. sezonunu geçiren Alex Teixeira, uzun süre sonra gol katkısında düşük sayılarda kaldı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maça çıkan Sambacı sadece 3 gol atabildi. Asisti ise yok…

Son dakika Beşiktaş haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti! Alex Teixeira büyük hayal kırıklığı!

Alex Teixeira, sadece kariyerinin ilk 3 sezonunda düşük performans gösterdi… İlk 3 sezonda gole katkı sayısı 10'un altındaydı. Ancak ondan sonraki 10 sezonda gol katkısında hep çift haneleri gördü.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti! Alex Teixeira büyük hayal kırıklığı!

Beşiktaş'a uzun süre futbol oynamadan gelen Alex Teixeira toparlanma sürecini atlatamadan sakatlandı. Sakatlık sonrasında ise bir türlü istediği ritmi bulamadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti! Alex Teixeira büyük hayal kırıklığı!

Kara Kartal'ın bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği yıldız oyuncunun 7 milyon Euro olan güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro'ya kadar düştü…

Son dakika Beşiktaş haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti! Alex Teixeira büyük hayal kırıklığı!

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Sambacı, Shakhtar formasıyla 223 maçta 89 gol atarken 25 asist yaptı. Jiangsu'da 153 karşılaşmada 73 gol atarken 43 e asiste imza attı.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti! Alex Teixeira büyük hayal kırıklığı!

Brezilya ekibi Vasco da Gama'da ise 53 maçta forma giyerken 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Jiangsu, 2016 yılında onun için 50 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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