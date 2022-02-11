Son dakika Beşiktaş haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti! Alex Teixeira büyük hayal kırıklığı!
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonki başarısını yakalamayan Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Alex Teixeira istenilen performansı sergileyemedi. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maça çıkan Sambacı sadece 3 gol atabildi.
Beşiktaş'ta büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı yıldız, ortaya koyduğu performansla taraftarını şaşırtıyor… Yıldız oyuncunun istatistikleri hayal kırıklığı yaşatıyor.
Kariyerinin 14. sezonunu geçiren Alex Teixeira, uzun süre sonra gol katkısında düşük sayılarda kaldı. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maça çıkan Sambacı sadece 3 gol atabildi. Asisti ise yok…
Alex Teixeira, sadece kariyerinin ilk 3 sezonunda düşük performans gösterdi… İlk 3 sezonda gole katkı sayısı 10'un altındaydı. Ancak ondan sonraki 10 sezonda gol katkısında hep çift haneleri gördü.
Beşiktaş'a uzun süre futbol oynamadan gelen Alex Teixeira toparlanma sürecini atlatamadan sakatlandı. Sakatlık sonrasında ise bir türlü istediği ritmi bulamadı.
31 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Sambacı, Shakhtar formasıyla 223 maçta 89 gol atarken 25 asist yaptı. Jiangsu'da 153 karşılaşmada 73 gol atarken 43 e asiste imza attı.