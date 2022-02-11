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Fenerbahçe'de bileti kesilen isimler belli oldu! Sezon sonu hepsi gidecek

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk ümidini kaybeden, Türkiye Kupası'nda ise evinde şok bir şekilde Kayserispor'a elenen Fenerbahçe'de başarısızlığın faturası futbolculara kesildi. Teknik direktör İsmail Kartal, takımdan gönderileceklerin ismini yönetime sundu. İşte o futbolcular...

11.02.2022 09:48 - Son Güncelleme: 11.02.2022 09:48
Fenerbahçe’de bileti kesilen isimler belli oldu! Sezon sonu hepsi gidecek

Şampiyonluk ve kupa hedefinden daha şubat ayında uzaklaşan Fenerbahçe'de fatura sezon sonu kesilecek. Yönetim, sahada savaşanlar ile yasak savar gibi oynayanları not ediyor.

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Fenerbahçe’de bileti kesilen isimler belli oldu! Sezon sonu hepsi gidecek

KARTAL'DAN DEV NEŞTER
Teknik direktör İsmail Kartal, sarı lacivertlilerin kupadan da elenmesiyle birlikte geniş kapsamlı raporunu hazırladı ve birçok oyuncunun üstünü çizdi.

Fenerbahçe’de bileti kesilen isimler belli oldu! Sezon sonu hepsi gidecek

60 yaşındaki teknik adam, takımda büyük bir operasyon yapılması gerektiğini Başkan Ali Koç ve yönetime iletti.

Fenerbahçe’de bileti kesilen isimler belli oldu! Sezon sonu hepsi gidecek

O İSİMLER YOLCU
İşte İsmail Kartal'ın sezon sonu yolların ayrılmasını istediği futbolcuların listesi...

Fenerbahçe’de bileti kesilen isimler belli oldu! Sezon sonu hepsi gidecek

Luiz Gustavo

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