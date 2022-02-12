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Haberler Spor Fenerbahçe deplasmanda seri peşinde! İşte Kanarya'nın Giresunspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe deplasmanda seri peşinde! İşte Kanarya'nın Giresunspor maçı muhtemel 11'i

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen Kanarya'da hedef kötü gidişata son vermek ve Avrupa hedefi için yeni bir galibiyet serisi başlatmak. Kritik mücadele öncesi İsmail Kartal'ın Giresunspor karşısındaki ilk 11'i belirledi.

12.02.2022 09:46 - Son Güncelleme: 12.02.2022 09:46
Fenerbahçe deplasmanda seri peşinde! İşte Kanarya’nın Giresunspor maçı muhtemel 11’i

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bugün GZT Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

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Fenerbahçe deplasmanda seri peşinde! İşte Kanarya’nın Giresunspor maçı muhtemel 11’i

Kritik maçta Zorbay Küçük görev yapacak. Ligde oynadığı son 5 maçta bir galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, hafta içinde Yukatel Kayserispor'a son dakika golüyle yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na dramatik şekilde veda etmişti.

Fenerbahçe deplasmanda seri peşinde! İşte Kanarya’nın Giresunspor maçı muhtemel 11’i

Lider Trabzonspor'dan 20 puan fark yiyen ve şampiyonluk ümidi kalmayan Kanarya için artık tek hedef ligi ilk 4'te bitirip Avrupa kupalarına katılmak.

Fenerbahçe deplasmanda seri peşinde! İşte Kanarya’nın Giresunspor maçı muhtemel 11’i

KADIKÖY'DE FENERBAHÇE 2-1'LE GÜLMÜŞTÜ
Teknik direktör İsmail Kartal hafta boyunca gol çalışmalarına ağırlık verirken, oyuncuları terapiye aldı. Hedef; GZT Giresunspor'u yenerek kötü gidişata son vermek ve Avrupa hedefi için yeni bir galibiyet serisi başlatmak. Ev sahibi GZT Giresunspor'da da parola 3 puan. Ligde oynadığı son 4 maçından 3'ünü kaybeden ve sadece bir beraberlik alabilen Çotanaklar, Fenerbahçe'yi devirerek alt sıralardan uzaklaşmayı planlıyor.

Fenerbahçe deplasmanda seri peşinde! İşte Kanarya’nın Giresunspor maçı muhtemel 11’i

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı sarı- lacivertliler Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'in attığı gollerle 2-1 kazanmıştı.


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