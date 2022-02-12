Fenerbahçe deplasmanda seri peşinde! İşte Kanarya'nın Giresunspor maçı muhtemel 11'i
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25. haftasında Fenerbahçe deplasmanda GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen Kanarya'da hedef kötü gidişata son vermek ve Avrupa hedefi için yeni bir galibiyet serisi başlatmak. Kritik mücadele öncesi İsmail Kartal'ın Giresunspor karşısındaki ilk 11'i belirledi.
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bugün GZT Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Lider Trabzonspor'dan 20 puan fark yiyen ve şampiyonluk ümidi kalmayan Kanarya için artık tek hedef ligi ilk 4'te bitirip Avrupa kupalarına katılmak.
KADIKÖY'DE FENERBAHÇE 2-1'LE GÜLMÜŞTÜ
Teknik direktör İsmail Kartal hafta boyunca gol çalışmalarına ağırlık verirken, oyuncuları terapiye aldı. Hedef; GZT Giresunspor'u yenerek kötü gidişata son vermek ve Avrupa hedefi için yeni bir galibiyet serisi başlatmak. Ev sahibi GZT Giresunspor'da da parola 3 puan. Ligde oynadığı son 4 maçından 3'ünü kaybeden ve sadece bir beraberlik alabilen Çotanaklar, Fenerbahçe'yi devirerek alt sıralardan uzaklaşmayı planlıyor.