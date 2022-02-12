Fenerbahçe deplasmanda seri peşinde! İşte Kanarya’nın Giresunspor maçı muhtemel 11’i

KADIKÖY'DE FENERBAHÇE 2-1'LE GÜLMÜŞTÜ

Teknik direktör İsmail Kartal hafta boyunca gol çalışmalarına ağırlık verirken, oyuncuları terapiye aldı. Hedef; GZT Giresunspor'u yenerek kötü gidişata son vermek ve Avrupa hedefi için yeni bir galibiyet serisi başlatmak. Ev sahibi GZT Giresunspor'da da parola 3 puan. Ligde oynadığı son 4 maçından 3'ünü kaybeden ve sadece bir beraberlik alabilen Çotanaklar, Fenerbahçe'yi devirerek alt sıralardan uzaklaşmayı planlıyor.