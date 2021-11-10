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Haberler Spor SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş'tan yıldız isme kanca! İtalyanlar duyurdu

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş'tan yıldız isme kanca! İtalyanlar duyurdu

Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 0 çeken Beşiktaş'ta gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Özellikle defansta yapılan hatalara çözüm üretemeyen Sergen Yalçın'ın transfer istediği ve bu bölge için İtalya'da forma giyen tecrübeli bir isimle temasa geçildiği öğrenildi. İşte detaylar...

10.11.2021 15:36 - Son Güncelleme: 10.11.2021 15:36
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş’tan yıldız isme kanca! İtalyanlar duyurdu

Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 20 puanla 6. sırada yer alan son şampiyon Beşiktaş, son 5 lig maçında yalnızca 2 galibiyet alırken 3 kez sahadan puansız ayrıldı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş’tan yıldız isme kanca! İtalyanlar duyurdu

Hal böyle olunca ara transferde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Siyah-Beyazlı takım, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş’tan yıldız isme kanca! İtalyanlar duyurdu

Yurtdışı kaynaklardan da birçok transfer gelişmesi aktarılırken, son gelişme İtalyan'ın önde gelen kaynaklarından 'Calciomercato'dan' geldi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş’tan yıldız isme kanca! İtalyanlar duyurdu

İtalyan haber kaynağına göre; Siyah-Beyazlı ekip Kaan Ayhan devre arasında bitirmek istiyor. Sezon başında da 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçen ancak pazarlıklardan sonuç alamayan Beşiktaş yönetimi, bu kez satın alma opsiyonlu kiralama formulüyle İtalyan ekibinin kapını çalacağı öğrenildi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş’tan yıldız isme kanca! İtalyanlar duyurdu

Bu transferin bir kez daha sonuçsuz kalması durumunda ise, N'Sakala ile yolların ayrılarak yabancı kontenjanında yer açılması ve savunma hattına yabancı bir futbolcunun katılması bekleniyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş’tan yıldız isme kanca! İtalyanlar duyurdu

Bu isim ise yine sezon başında gündeme gelen isimlerden olan Cagliari forması giyen Diego Godin.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş’tan yıldız isme kanca! İtalyanlar duyurdu

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