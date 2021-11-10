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Fenerbahçe'ye Yunan stoper! Szalai'nin alternatifi bulundu

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Süper Lig'de 12 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar hızlandırıldı. Macar stoper Szalai'ye gelen teklifleri değerlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, bu bölge için alternatif ismi Yunanistan'da buldu. İşte detaylar...

10.11.2021 16:52 - Son Güncelleme: 10.11.2021 17:02
Fenerbahçe’ye Yunan stoper! Szalai’nin alternatifi bulundu

Son haftalarda aldığı sonuçlarla beklentileri karşılayamayan Fenerbahçe zirvenin uzağına düştü. Savunmada ve hücumda beklentinin altında bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe’ye Yunan stoper! Szalai’nin alternatifi bulundu

SZALAI'YE TALİPLER VAR!
Fenerbahçeli kurmaylar, Attila Szalai'ye İngiltere ve İspanya'dan gelen transfer teklifleri sonrası arayışlarını hızlandırdı.

Fenerbahçe’ye Yunan stoper! Szalai’nin alternatifi bulundu

Gelecek vaat eden isimleri gündemine alan Kanarya aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Geçtiğimiz sezon da gündemine genç yıldız adayı için yeniden harekete geçildi.

Fenerbahçe’ye Yunan stoper! Szalai’nin alternatifi bulundu

GIANNIS MICHAILIDIS İLE ANLAŞMA TAMAM!
PAOK'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper Giannis Michailidis için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler transferde anlaşma sağladı. Genç stopere ocak ayındaki ara transfer döneminde imza attırılması planlanıyor.

Fenerbahçe’ye Yunan stoper! Szalai’nin alternatifi bulundu

Bu sezon Yunanistan Ligi'nde 8 maçta forma giyen Michailidis 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Konferans Ligi'nde ise 4 maçta boy gösterdi.

Fenerbahçe’ye Yunan stoper! Szalai’nin alternatifi bulundu

GIANNIS MICHAILIDIS KİMDİR?
18 Şubat 2000 tarihinde dünyaya gelen Giannis Michailidis, PAOK altyapısında yetişti. 2019 yılında A Takım'a yükselen Yunan savunma oyuncusu, stoper mevkisinin haricinde sol bekte de forma giyebiliyor. 1.88 boyundaki Giannis Michailidis'in güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

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