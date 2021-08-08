SON DAKİKA: Beşiktaş Alex Teixeira’yı açıkladı! Pazartesi geliyor

Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak 900 bin Euro ödenecek. Alex Teixeira'nın yıllık kazanacağı ücret ise yaklaşık 3 milyon Euro.

Bonservis bedeli ödenmeyen futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 7 milyon Euro.

