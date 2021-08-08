SON DAKİKA: Beşiktaş Alex Teixeira'yı açıkladı! Pazartesi geliyor
Son dakika transfer haberi... Beşiktaş, Alex Teixeria'nın Pazartesi günü 16.50'de İstanbul'a geleceğini açıkladı. Açıklamada, "Brezilyalı futbolcu Alex Teixeria Pazartesi günü saat 16:50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacak. Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır" denildi.
Uzun süren görüşmeler sonucunda Beşiktaş ile anlaşma sağlayan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira pazartesi saat 16:50'de İstanbul'a geliyor.
Futbolcu pandemi kuralları gereği 1 hafta karantinada kaldıktan sonra kendisini 3 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.
Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak 900 bin Euro ödenecek. Alex Teixeira'nın yıllık kazanacağı ücret ise yaklaşık 3 milyon Euro.
Bonservis bedeli ödenmeyen futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 7 milyon Euro.
ALEX TEİXEİRA KİMDİR?
Brezilya doğumlu olan Alex Teixeira futbola Vasco de Gama alt yapısında başladı.
Alex Teixeira 50 milyon Euro rekor bir transfer ücretiyle Çin'in JS Suning takımına transfer oldu.
Mevkisi orta saha olan futbolcu etkili bir sağ ayağa sahip. Sergen Yalçın'ın futbolcuyu 10 numara pozisyonunda değerlendiriceği düşünülüyor.