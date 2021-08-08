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Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş Alex Teixeira'yı açıkladı! Pazartesi geliyor

SON DAKİKA: Beşiktaş Alex Teixeira'yı açıkladı! Pazartesi geliyor

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş, Alex Teixeria'nın Pazartesi günü 16.50'de İstanbul'a geleceğini açıkladı. Açıklamada, "Brezilyalı futbolcu Alex Teixeria Pazartesi günü saat 16:50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacak. Oyuncunun karantina süreci olduğundan dolayı taraftar karşılaması yapılmayacaktır" denildi.

08.08.2021 13:13 - Son Güncelleme: 08.08.2021 13:13
SON DAKİKA: Beşiktaş Alex Teixeira’yı açıkladı! Pazartesi geliyor

Uzun süren görüşmeler sonucunda Beşiktaş ile anlaşma sağlayan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira pazartesi saat 16:50'de İstanbul'a geliyor.

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SON DAKİKA: Beşiktaş Alex Teixeira’yı açıkladı! Pazartesi geliyor

Futbolcu pandemi kuralları gereği 1 hafta karantinada kaldıktan sonra kendisini 3 yıllığına Beşiktaş'a bağlayacak sözleşmeyi imzalayacak.

SON DAKİKA: Beşiktaş Alex Teixeira’yı açıkladı! Pazartesi geliyor

Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcuya imza parası olarak 900 bin Euro ödenecek. Alex Teixeira'nın yıllık kazanacağı ücret ise yaklaşık 3 milyon Euro.

Bonservis bedeli ödenmeyen futbolcunun güncel piyasa değeri ise Transfermarkt verilerine göre 7 milyon Euro.

SON DAKİKA: Beşiktaş Alex Teixeira’yı açıkladı! Pazartesi geliyor

ALEX TEİXEİRA KİMDİR?
Brezilya doğumlu olan Alex Teixeira futbola Vasco de Gama alt yapısında başladı.

SON DAKİKA: Beşiktaş Alex Teixeira’yı açıkladı! Pazartesi geliyor

İlk olarak 2008 yılında A takımla maçlara çıkan futbolcu, Ocak 2010'da Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk'e 6 milyon Euro bedelle transfer oldu.

SON DAKİKA: Beşiktaş Alex Teixeira’yı açıkladı! Pazartesi geliyor

Alex Teixeira 50 milyon Euro rekor bir transfer ücretiyle Çin'in JS Suning takımına transfer oldu.

Mevkisi orta saha olan futbolcu etkili bir sağ ayağa sahip. Sergen Yalçın'ın futbolcuyu 10 numara pozisyonunda değerlendiriceği düşünülüyor.

SON DAKİKA: Beşiktaş Alex Teixeira’yı açıkladı! Pazartesi geliyor

OYNADIĞI MAÇ, GOL VE İSTATİSTİKLERİ
(2010-2016) Shaktar Donetsk 222 maç 89 gol 25 asist

(2016-2021) Jiangsu Suning 153 maç 73 gol 43 asist

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