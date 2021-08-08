Messi Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti: Ayrılmaya hazır değilim
Son dakika haberine göre İspanyol devi Barcelona'da Messi devri sona erdi. 21 yıldır Barça forması giyen Arjantinli isim düzenlediği basın toplantısında takıma gözyaşları içinde veda ederken, "Ayrılmaya hazır değilim" dedi.
08.08.2021 13:48
- Son Güncelleme: 08.08.2021 13:48
Barcelona'da Lionel Messi dönemi kapandı. 21 yıl Barça formasını ıslatan ve sayısız kupa kaldıran Lionel Messi, Camp Nou'da basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı başlarken gözyaşlarına hakim olamayan Arjantinli yıldız, "Ayrılmaya hazır değilim" dedi.
İşte Lionel Messi'nin sözleri: "Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor... Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim.