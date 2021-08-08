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Messi Barcelona'ya gözyaşları içinde veda etti: Ayrılmaya hazır değilim

Son dakika haberine göre İspanyol devi Barcelona'da Messi devri sona erdi. 21 yıldır Barça forması giyen Arjantinli isim düzenlediği basın toplantısında takıma gözyaşları içinde veda ederken, "Ayrılmaya hazır değilim" dedi.

08.08.2021 13:48 - Son Güncelleme: 08.08.2021 13:48
Messi Barcelona’ya gözyaşları içinde veda etti: Ayrılmaya hazır değilim

Barcelona'da Lionel Messi dönemi kapandı. 21 yıl Barça formasını ıslatan ve sayısız kupa kaldıran Lionel Messi, Camp Nou'da basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı başlarken gözyaşlarına hakim olamayan Arjantinli yıldız, "Ayrılmaya hazır değilim" dedi.

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Messi Barcelona’ya gözyaşları içinde veda etti: Ayrılmaya hazır değilim

İşte Lionel Messi'nin sözleri: "Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor... Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim.

Messi Barcelona’ya gözyaşları içinde veda etti: Ayrılmaya hazır değilim

"BARCELONA'DA DEVAM ETMEM ENGELLENDİ"
Barcelona'da devam edemedim. Çünkü La Liga izin vermedi. Barcelona'da devam etmem engellendi. Ne diyeceğimi bilemiyorum.

Messi Barcelona’ya gözyaşları içinde veda etti: Ayrılmaya hazır değilim

Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı.

Messi Barcelona’ya gözyaşları içinde veda etti: Ayrılmaya hazır değilim

"GEÇEN YAZ AYRILMAK İSTEMİŞTİM"
Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk.

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