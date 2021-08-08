Messi Barcelona’ya gözyaşları içinde veda etti: Ayrılmaya hazır değilim

İşte Lionel Messi'nin sözleri: "Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor... Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim.