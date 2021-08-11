SON DAKİKA: Barcelona'dan ağlayarak ayrılan Messi PSG'ye gülerek imza attı
Son dakika transfer haberi... Barcelona'ya gözyaşları içinde veda eden Messi'nin yeni takımı herkesin beklediği gibi belli oldu. Ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe Messi'nin PSG ile anlaştığını ve yıllık 35 milyon euro kazanacağını aktardı. Geçtiğimiz hafta Barcelona'dan ağlayarak ayrılan "Çok zor... Barcelona'dan ayrılmaya hiç hazır değildim" diye konuşan Arjantinli yıldız PSG'ye imza atarken ise "Burada olmaktan mutlu olduğumu ve oynamak için sabırsızlandığımı tekrarlamak istiyorum" diye konuştu.
PSG'de ve tüm dünyada Lionel Messi heyecanı yaşanıyor. 21 yıllık Barcelona kariyerini sonlandıran Arjantinli, PSG'ye imzayı attı. Fransız tesmsilcisi yeni transferini basın karşısına çıkartırken Messi'nin neşeli tavırları da dikkat çekti.
Messi konuşmasının başında, "Çok mutluyum. Barcelona'dan nasıl ayrıldığımı hepiniz biliyorsunuz, bunca yıldan sonra çok zor bir andı. Ama buraya geldiğim an çok mutlu hissettim ve antrenmanlara başlamak istiyorum.
İlk dakikadan beri Paris'te geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım, şimdi tek isteğim antrenmanlara başlamak ve takım arkadaşlarımla çalışmak. İlk günden beri beni karşıladıkları yol için kulübe ve başkana teşekkür etmek istiyorum. Müzakerelerinde gerçekten hızlılardı ve aslında oldukça kolay oldu. Kolay bir durum değildi ama üstesinden geldiler." ifadelerini kullandı.
"PSG'YE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"
Lionel Messi ayrıca, "Burada olmaktan mutlu olduğumu ve oynamak için sabırsızlandığımı tekrarlamak istiyorum. Kariyerimin ilk anında yaptığım gibi hala kazanmak istiyorum.
Ve bu kulübün, oyuncularıyla, tüm çalışanlarıyla, buna gerçekten hazır olduğunu düşünüyorum. Tüm kupalar için savaşabilecek bir kulüp. Şampiyonluklar kazanmaya devam etmek istiyorum ve bu yüzden geldim. Burada geçirdiğim zamandan keyif alacağımdan eminim, beni burada ağırladığı için PSG'ye tekrar teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.