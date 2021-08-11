SON DAKİKA: Barcelona’dan ağlayarak ayrılan Messi PSG’ye gülerek imza attı

Ve bu kulübün, oyuncularıyla, tüm çalışanlarıyla, buna gerçekten hazır olduğunu düşünüyorum. Tüm kupalar için savaşabilecek bir kulüp. Şampiyonluklar kazanmaya devam etmek istiyorum ve bu yüzden geldim. Burada geçirdiğim zamandan keyif alacağımdan eminim, beni burada ağırladığı için PSG'ye tekrar teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.