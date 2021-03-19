Galatasaray'da transfer harekatı başlıyor! Düğmeye erken basıldı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, devre arası transfer döneminde Zamalek'ten kiraladığı Mostafa Mohamed'in transferine nokta koymak için harekete geçme kararı aldı. Elini çabuk tutmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, 4 milyon dolarlık bonservis bedelini yazın ödeyerek Mısırlı golcüyü resmen renklerine bağlama peşinde...
19.03.2021 12:15
- Son Güncelleme: 19.03.2021 12:15
Galatasaray scout ekibi tarafından çok uzun süre izlenen ve transferinde karar kılınan, imza aşamasında da çok büyük mesai kat edilen Mostafa Mohamed için UEFA ile yapılan FFP anlaşması gereği satın alma opsiyonuyla kiralama formülüne gidilmişti.
Galatasaray, Mostafa Mohamed için FFP'deki kotası 2 milyon doların tamamını ödemiş ve opsiyon koydurmuştu.
1.5 sezon için 2 milyon kiralama bedeli ödeyen Galatasaray, Mostafa Mohamed için opsiyonun son kullanım tarihi olan 1 Temmuz 2022'yi beklemeyecek.
Sarı kırmızılı ekip, geleceği parlak olan ve Avrupa devlerinin radarına giren Mostafa için bu yaz 4 milyon dolar ödeyecek.
Zira, 2022 Dünya Kupası'nda Mısır'ın boy gösterme ve iz bırakma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle bu tarih beklenmeyecek.