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Haberler Spor Son dakika: 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema

Son dakika: 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Karim Benzema

2022 Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı. Benzema, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Ligi (La Liga) şampiyonu olmasında başrol oynamıştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve ödül töreninden kareler...

17.10.2022 23:31 - Son Güncelleme: 17.10.2022 23:33
Son dakika: 2022 Ballon d’Or ödülünün sahibi Karim Benzema

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Real Madrid'in Fransız santrforu Karim Benzema kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika: 2022 Ballon d’Or ödülünün sahibi Karim Benzema

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan ödül, Fransa'nın başkenti Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahibini buldu.

Son dakika: 2022 Ballon d’Or ödülünün sahibi Karim Benzema

Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.

Son dakika: 2022 Ballon d’Or ödülünün sahibi Karim Benzema

İLK DEFA...
Real Madrid'in 34 yaşındaki kaptanı Benzema, kariyerinde ilk defa "Altın Top"un sahibi oldu.

Son dakika: 2022 Ballon d’Or ödülünün sahibi Karim Benzema

Benzema, geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 46 maçta 44 gol atarak kulübünün UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Birinci Ligi (La Liga) şampiyonu olmasında başrol oynamıştı.

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