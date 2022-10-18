Fenerbahçe'nin yanına yaklaşamadılar! O alanda zirvede...
Son dakika spor haberleri... Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sarı-Lacivertliler ilk 9 maç sonunda 28 gole ulaşarak müthiş bir istatistik yakaladı. Kanarya maç başına 3 gol ortalaması ile mücadele ediyor. Fenerbahçe bir istatistik de daha ilk sırada yer alıyor...
Süper Lig'de Ankaragücü'nü 3-0'lık skorla mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.
MÜTHİŞ İSTATİSTİK
Sarı-Lacivertliler ilk 9 maç sonunda 28 gole ulaşarak müthiş bir istatistik yakaladı. Kanarya maç başına 3 gol ortalaması ile mücadele ediyor.
EN FAZLA GOL BEKLENTİSİ FENER'DE
Ligin en fazla gol atan (28), gol beklentisi yaratan (19.6 xG) ve net gol pozisyonuna giren (37) takımı olan Fenerbahçe, taraftarını da mest ediyor. Sarı-Lacivertliler, en fazla gol beklentisi (xG) yaratan takımlar sıralamasında ilk sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, 19.6 ile ilk sırada yer alırken onu 17.7 ile Beşiktaş takip ediyor. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de şimdiye kadar 19 gol attı. 4 büyüklerden Galatasaray 14.8 ortalama ile 5. sırada kendisine yer bulurken, Trabzonspor ise 14.5 ortalama ile 6. basamakta bulunuyor.
Listenin 3. sırasında liderlik koltuğunda oturan Adana Demirspor var. Güney ekibi 15.6 ortalama ile 21 gol attı. Montella yönetimindeki Adana Demirspor, ligde Beşiktaş (19), Galatasaray (10) ve Trabzonspor (15)'dan fazla gol attı.
Süper Lig'de en fazla gol beklentisi yaratan oyuncular sıralamasında ise Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia var. Yıldız oyuncu 7.1 gol beklentisi yaratırken 10 gole imza attı.