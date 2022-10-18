Fenerbahçe’nin yanına yaklaşamadılar! O alanda zirvede...

Fenerbahçe, 19.6 ile ilk sırada yer alırken onu 17.7 ile Beşiktaş takip ediyor. Siyah-Beyazlılar, Süper Lig'de şimdiye kadar 19 gol attı. 4 büyüklerden Galatasaray 14.8 ortalama ile 5. sırada kendisine yer bulurken, Trabzonspor ise 14.5 ortalama ile 6. basamakta bulunuyor.

Listenin 3. sırasında liderlik koltuğunda oturan Adana Demirspor var. Güney ekibi 15.6 ortalama ile 21 gol attı. Montella yönetimindeki Adana Demirspor, ligde Beşiktaş (19), Galatasaray (10) ve Trabzonspor (15)'dan fazla gol attı.