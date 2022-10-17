Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası Ghezzal için flaş sözler: Tam bir cinayet

ZEKİ UZUNDURUKAN - TERCİH HATASI

Enis Bardhi 59'da golü atsa, skor 3-1 olacak ve maç Trabzonspor lehine bitecekti. Karşı karşıya pozisyonda o kadar kötü vurdu ki... Aslında Abdullah Avcı, 56'da Maxi Gomez ve Abdülkadir Ömür'ü çıkararak; Enis Bardhi ve Umut Bozok değişikliklerinde acele etti. Hem acele etti, hem de giren oyuncularda tercihleri yanlıştı. O dakikaya kadar Abdülkadir Ömür ve Gomez, Beşiktaş için bir tehdit unsuruydu. Abdülkadir Ömür pres yapıyor; Maxi Gomez de rakip savunmayı çıkarmıyordu.