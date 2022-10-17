Beşiktaş-Trabzonspor maçı sonrası Ghezzal için flaş sözler: Tam bir cinayet
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'de 10. haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Derbide bordo mavili ekip 2 kez öne geçmesine rağmen Beşiktaş'ın gollerine engel olamadı ve her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı. Maçın ardından spor yazarları karşılaşmayla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o yazılar...
SİNAN VARDAR - HOCAM SİSTEM BU!
Gazetem Fotomaç'da önceki gün yayınlanan yazımda 4 büyükler arasında güç farkı olmadığını, 'Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında eksiği yok fazlası yok' yorumunda bulunmuştum. Dünkü 90 dakika beni haklı çıkardı. Beşiktaş, ilk yarıda yanlış sistemde ve bazı futbolcuların aksayışında Trabzonspor karşısında yenik duruma düştü. Tabii ki bu kötü tabloda başrol Valerien Ismael'indi. Josef'in kötü gününde oluşu, Alli'nin oyunu seyredişi takımın eksik mücadele etmesine neden oldu. Ghezzal'ın sakat sakat oynaması ise tam bir cinayet! Ya arkadaş; Cezayirli yıldız sezonu kapatsa, bunun hesabını kim verecek? Masuaku'nun hatasının telafisi olabiliyor ama teknik adam hata yaparsa bunun telafisi yok.
Siyah-beyazlı takımın rakip duran toplarında yanlış dizilim yapması biri gol olmak üzere rakibe 3 net gol pozisyonu verilmesine neden oldu. Madem Weghorst takımın en uzunu; ne işi var ön direkte? Valerien Ismael 67. dakikadan sonra doğru değişikliklerle Beşiktaş'ı ayağa kaldırdı. Cenk ve Gedson Beşiktaş'a hücum zenginliğine taşıdı. Özellikle Cenk'in oyuna girmesiyle 4-4-2'ye dönen siyah-beyazlılar Trabzonspor'a baskıyı kurdu. Demek ki Beşiktaş'ın sistemi 4-4-2'ymiş ama bu olumlu değişiklikler sadece 1 puanı getirdi. Montero geçtiğimiz hafta satış listesindeydi, dün oyundaydı, iyi de oynadı. Kulübün futbol planlamacılarına sevgilerimle!
Dünkü zevkli mücadeleden 1 puan alan Trabzon sahadan mutlu ayrılan ekip oldu. Ismael'in geç uyanışı Beşiktaş'ı 3 puandan etti. Ama insan, Fransız teknik adamın geç de oysa uyandığına şükretmeden edemiyor. Ligin 10. haftası olmuş, Ismael'in hala doğru sistem üzerinde yoğunlaşıyor olması biraz garip değil mi?
ZEKİ UZUNDURUKAN - TERCİH HATASI
Enis Bardhi 59'da golü atsa, skor 3-1 olacak ve maç Trabzonspor lehine bitecekti. Karşı karşıya pozisyonda o kadar kötü vurdu ki... Aslında Abdullah Avcı, 56'da Maxi Gomez ve Abdülkadir Ömür'ü çıkararak; Enis Bardhi ve Umut Bozok değişikliklerinde acele etti. Hem acele etti, hem de giren oyuncularda tercihleri yanlıştı. O dakikaya kadar Abdülkadir Ömür ve Gomez, Beşiktaş için bir tehdit unsuruydu. Abdülkadir Ömür pres yapıyor; Maxi Gomez de rakip savunmayı çıkarmıyordu.
Maçın ilk yarısında oyun Trabzonspor'un istediği gibi gelişti. Abdullah Avcı'nın bütün planları tuttu. Ama savunması sancılı Beşiktaş'a karşı öne geçmişsin, neden geriye yaslanıyorsun ve kontrollü oyun ezberine geri dönüyorsun. Çünkü Maxi Gomez'in golünden sonra Beşiktaş sahada uzun süre toparlanamazken, tribünleri de suskunluğa bürünmüştü. Trabzonspor'un bu maçı kazanması için yapması gereken en önemli hamle Weghorst'u etkisiz hale getirmekti. Bartra, oyun genelinde Weghorst ile iyi boğuştu. Ama bir yere kadar.