Cengiz Ünder üzüldü! Yıldızların gecesi...
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya Messi, Neymar ve Mbappe gibi yıldızların takımı PSG karşısında mağlubiyet yaşadı. Cengiz Ünder, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı. İşte detaylar...
18.04.2022 00:45 - Son Güncelleme: 18.04.2022 01:31
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya Messi, Neymar ve Mbappe gibi yıldızların takımı PSG karşısında mağlubiyet yaşadı.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) evinde Olimpik Marsilya'yı 2-1 yenerek, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.