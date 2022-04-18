RAMAZAN İMSAKİYE
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Cengiz Ünder üzüldü! Yıldızların gecesi...

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya Messi, Neymar ve Mbappe gibi yıldızların takımı PSG karşısında mağlubiyet yaşadı. Cengiz Ünder, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 45 dakika sahada kaldı. İşte detaylar...

18.04.2022 00:45 - Son Güncelleme: 18.04.2022 01:31
Yıldızların gecesi! Cengiz Ünder üzüldü...

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya Messi, Neymar ve Mbappe gibi yıldızların takımı PSG karşısında mağlubiyet yaşadı.

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Yıldızların gecesi! Cengiz Ünder üzüldü...

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG) evinde Olimpik Marsilya'yı 2-1 yenerek, şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.

Yıldızların gecesi! Cengiz Ünder üzüldü...

Ligin 32. hafta mücadelesinde, lider PSG, en yakın takipçisi Marsilya'yı ağırladı.

Yıldızların gecesi! Cengiz Ünder üzüldü...

Ev sahibi ekip, yıldız futbolcu Neymar'ın 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Yıldızların gecesi! Cengiz Ünder üzüldü...

Duje Caleta-Car 31. dakikada skorda eşitliği sağladı: 1-1. Kylian Mbappe, 45+5. dakikada penaltıyı gole çevirerek PSG'yi öne geçirdi.

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