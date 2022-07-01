Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş kimdir?
Abdülkerim Bardakcı ile transfer tahtasını açan Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Altay Spor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Kazımcan Karataş ile Galatasaray'ın anlaştığını duyurdu. Peki Kazımcan Karataş kimdir, nerelidir, hangi mevkide oynar? Detaylar haberimizde...
01.07.2022 15:54 - Son Güncelleme: 01.07.2022 15:54
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir transferi daha duyurdu.
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 950 bin Euro olan futbolcu, Altay'ın Süper Lig'e çıktığı sezonda forma şansı bulmaya başlamış ve 1. Lig'de 7 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.