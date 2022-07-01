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Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş kimdir?

Abdülkerim Bardakcı ile transfer tahtasını açan Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Altay Spor Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Kazımcan Karataş ile Galatasaray'ın anlaştığını duyurdu. Peki Kazımcan Karataş kimdir, nerelidir, hangi mevkide oynar? Detaylar haberimizde...

takvim.com.tr
01.07.2022 15:54 - Son Güncelleme: 01.07.2022 15:54
Galatasaray’ın yeni transferi Kazımcan Karataş kimdir?

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan sonra bir transferi daha duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray’ın yeni transferi Kazımcan Karataş kimdir?

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Kazımcan Karataş ile anlaşma imzaladı.

Galatasaray’ın yeni transferi Kazımcan Karataş kimdir?

Peki Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş kimdir?

Galatasaray’ın yeni transferi Kazımcan Karataş kimdir?

Kazımcan Karataş, 16 Ocak 2003 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi.

Galatasaray’ın yeni transferi Kazımcan Karataş kimdir?

Sol bek, sol kanat ve sağ kanatta forma giyebilen futbolcu, Altay alt yapısında futbola başladı.

Galatasaray’ın yeni transferi Kazımcan Karataş kimdir?

İzmir ekibinde kısa sürede 11'de yer bulan ve başarılı bir performans gösteren Kazımcan, Beşiktaş ve Galatasaray'ın radarına girmişti.

Galatasaray’ın yeni transferi Kazımcan Karataş kimdir?

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 950 bin Euro olan futbolcu, Altay'ın Süper Lig'e çıktığı sezonda forma şansı bulmaya başlamış ve 1. Lig'de 7 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.

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