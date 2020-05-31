Sol kanat Premier Lig'den! Galatasaray yıldız ismin transferini bitiriyor

Cimbom'un yine bir yıllık kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile ilgili şok bir haber geldi. Corona virüsü sonrası kemer sıkma politikasını uygulamaya başlayan ve tam 25 oyuncusunu satış listesine koyan Monaco, Nijeryalı yıldızı ise bunun dışında tuttu.