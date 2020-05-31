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Sol kanat Premier Lig'den! Galatasaray yıldız ismin transferini bitiriyor
Sol kanat Premier Lig'den! Galatasaray yıldız ismin transferini bitiriyor
Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Henry Onyekuru için yapılan girişimler çıkmaza girerken, Galatasaray yıldız ismin alternatifini Premier Lig'den buldu. İngiltere'de top koşturan İskoç isimle temasa geçen sarı-kırmızılı ekip, transferi tamamlamak için yıldız ismin babasıyla da irtibat kurdu. İşte son dakika transfer haberleri...
31.05.2020 10:06
- Son Güncelleme: 31.05.2020 10:07
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun başında Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'nun performansından oldukça memnun kalmış, genç futbolcu şampiyonluktaki katkısıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmişti.
Sezon başında İngiliz ekibinin, 13.5 milyon Euro karşılığında Monaco'ya sattığı Nijeryalı futbolcu Fransız ekibinde ise teknik direktörle yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisini gösterememiş ve devre arasında yeniden sarı-kırmızılı takımın yolunu tutmuştu.
Cimbom'un yine bir yıllık kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu ile ilgili şok bir haber geldi. Corona virüsü sonrası kemer sıkma politikasını uygulamaya başlayan ve tam 25 oyuncusunu satış listesine koyan Monaco, Nijeryalı yıldızı ise bunun dışında tuttu.
Ligue 1 ekibi, 4 yıl daha sözleşmesi olan 22 yaşındaki oyuncuyu sezon sonunda Galatasaray'dan geri çağırma kararı aldı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Henry Onyekuru'nun takımda kalma ihtimalinin azalması üzerine sarı-kırmızılılarda kanat arayışları iyiden iyiye arttı.