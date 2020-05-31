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Fenerbahçe'den gündemi sarsacak transfer! Dünya yıldızı için Alex devrede

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Koronavirüs arasında çok durmayarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, gündemi sarsacak bir transfer yapmanın hazırlığında. Önümüzdeki sezon "mutlak şampiyonluk" parolası ile lige giriş yapacak sarı-lacivertliler, PSG ile sözleşmesi sona eren dünya yıldızına göz dikti. Fransız ekibi ile sözleşme uzatmayacağı öğrenilen isim için Alex'in de devreye girdiği belirtildi. İşte gündemi sarsacak transfere ilişkin detaylar...

31.05.2020 09:49 - Son Güncelleme: 31.05.2020 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





