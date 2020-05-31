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Fenerbahçe'den gündemi sarsacak transfer! Dünya yıldızı için Alex devrede
Fenerbahçe'den gündemi sarsacak transfer! Dünya yıldızı için Alex devrede
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Koronavirüs arasında çok durmayarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, gündemi sarsacak bir transfer yapmanın hazırlığında. Önümüzdeki sezon "mutlak şampiyonluk" parolası ile lige giriş yapacak sarı-lacivertliler, PSG ile sözleşmesi sona eren dünya yıldızına göz dikti. Fransız ekibi ile sözleşme uzatmayacağı öğrenilen isim için Alex'in de devreye girdiği belirtildi. İşte gündemi sarsacak transfere ilişkin detaylar...
31.05.2020 09:49
- Son Güncelleme: 31.05.2020 09:49
Corona virüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig 12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Gelecek sezon için elini çabuk tutmaya çalışan kulüpler transfer çalışmalarını da hızlandırdı.
Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikti.
Fotomaç'ın haberine göre öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı.
Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.
Transfer listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı. Gelecek sezon öncesi en az 7-8 takviye yapmayı planlayan sarı- lacivertliler, bir dünya yıldızına göz dikti.