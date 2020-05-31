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Diagne transferi açıkladı! "Sözleşmem var ama..."

Geçtiğimiz yıl büyük umutlarla Galatasaray kadrosuna katılan ancak beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Diagne, Club Brugge'da da istenmeyen adam ilan edildi. İtalyan basınına konuşan golcü futbolcu, geleceği ile ilgili planlarını anlattı. İşte o açıklamalar...

31.05.2020 15:28 - Son Güncelleme: 31.05.2020 15:29
Diagne transferi açıkladı! Sözleşmem var ama...

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiralık gönderdiği Mbaye Diagne, sarı kırmızılılara geri dönüşü öncesinde İtalyan basınına konuştu.

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Diagne transferi açıkladı! Sözleşmem var ama...

Golcü futbolcu, gerek Brugge macerası, gerekse Galatasaray'daki geleceğine ilişkin önemli sözler sarf etti.

Diagne transferi açıkladı! Sözleşmem var ama...

Diagne'nin Tuttomercatoweb'e yaptığı o açıklamalar Fotomaç derledi. İşte o açıklamalar...

Diagne transferi açıkladı! Sözleşmem var ama...

"Club Brugge'daki maceram çok iyi geçti. Ancak, yaşanan gelişmeleri beğendiğimi söyleyemem. Futbol böyledir ve her zaman istediğin gibi gitmez. Sanırım artık kariyerime devam edebilirim."

Diagne transferi açıkladı! Sözleşmem var ama...

"Maalesef bu yıl böyle bitti. Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatım oldu ve bu benim hayalimdi. Bundan dolayı çok memnunum. Tabiiki tüm maçlarda forma giyebilmek başka bir şey."

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