Sivasspor - Fenerbahçe maçı sonrası yıldız isim için flaş sözler: Sahada gördüğümde şaşırdım!

EMRE BOL - STANDART!

Sevgili Erol Bulut; bana dün gece oynanan maçın taktiğini bir ara anlatır mısın? Bu kadar kopuk kopuk oynayarak Fenerbahçe nereye varacak? Saat 16 gibi televizyonun başına oturdum. Önce Karagümrük- Beşiktaş maçını izledim. Beşiktaş fırsat bile vermeden rakibini yendi, geçti.