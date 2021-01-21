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Erol Bulut'tan farklı kadro! İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Süper Lig'de Beşiktaş ile beraber zirve yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda ligin zorlu ekiplerinden Sivasspor'un konuğu oluyor. Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, kazanarak 5 maçlık serisini devam ettirmek isterken; Sivas'ta maç saatinde hava sıcaklığının -15 derece olması bekleniyor. Sivasspor'un tecrübeli teknik adamı Rıza Çalımbay'ın da maça iyi hazırlandığı ve takımına Fenerbahçe'nin zaaflarını tek tek anlattığı öğrenildi. Karşılaşma öncesi her iki takımda da eksikler bulunurken, Erol Bulut'un Ankaragücü maçından farklı bir kadro sahaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte Sivassppr - Fenerbahçe maçı 11'leri...

21.01.2021 14:58 - Son Güncelleme: 21.01.2021 14:58
Erol Bulut'tan farklı kadro! İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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Erol Bulut'tan farklı kadro! İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan sarılacivertliler, Sivasspor'u da mağlup ederek seriyi 6 maça çıkarmak istiyor.

Erol Bulut'tan farklı kadro! İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Beşiktaş'ın bugün alacağı sonuca göre Kanarya'nın liderlik şansı bulunuyor. Sarı- lacivertlilerde sakatlıkları süren Sinan, Ferdi ve Perotti ile yeni transfer Szalai kadroya alınmazken, Gökhan, Serdar Aziz ve Valencia ise kafileye dahil edildi.

İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçı 11'leri

Erol Bulut'tan farklı kadro! İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının 11'leri...

SİVASSPOR

Ali, Robin, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Gradel, Erdoğan, Yatabare

Erol Bulut'tan farklı kadro! İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının 11'leri...

FENERBAHÇE

Altay Bayındır