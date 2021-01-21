Erol Bulut'tan farklı kadro! İşte Sivasspor - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Süper Lig'de Beşiktaş ile beraber zirve yarışı veren Fenerbahçe, deplasmanda ligin zorlu ekiplerinden Sivasspor'un konuğu oluyor. Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, kazanarak 5 maçlık serisini devam ettirmek isterken; Sivas'ta maç saatinde hava sıcaklığının -15 derece olması bekleniyor. Sivasspor'un tecrübeli teknik adamı Rıza Çalımbay'ın da maça iyi hazırlandığı ve takımına Fenerbahçe'nin zaaflarını tek tek anlattığı öğrenildi. Karşılaşma öncesi her iki takımda da eksikler bulunurken, Erol Bulut'un Ankaragücü maçından farklı bir kadro sahaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi. İşte Sivassppr - Fenerbahçe maçı 11'leri...

21.01.2021 14:58 - Son Güncelleme: 21.01.2021 14:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





