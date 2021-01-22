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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Erol Bulut 4 futbolcunun adını verdi

Ocak ayı transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, Atilla Szalai'yle sözleşme imzalarken, Osayi ile sezon sonu için anlaşmaya vardı. Mesut Özil ile de her konuda anlaşan sarı-lacivertli ekibin önümüzdeki günlerde bu transferi de açıklaması bekleniyor. Bu isimlerle yetinmeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Bir yandan da kadrodan gönderilecek oyuncular belirleniyor. Teknik direktör Erol Bulut, yolların ayrılmasını istediği 4 futbolcunun adını yönetime bildirdi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri...

22.01.2021 09:55 - Son Güncelleme: 22.01.2021 09:55
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Erol Bulut 4 futbolcunun adını verdi

Devre arası transfer döneminin başlamasıyla birlikte harekete geçen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Erol Bulut 4 futbolcunun adını verdi

20. şampiyonluğunu yaşayıp sezon sonunda 4. yıldızı takmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde dur durak bilmiyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Erol Bulut 4 futbolcunun adını verdi

Tıpkı yaz transfer döneminde olduğu gibi, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde de adından söz ettiren F.Bahçe, kadrosuna 3 ismi kattığını duyurdu.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Erol Bulut 4 futbolcunun adını verdi

G.SARAY İSTEDİ F.BAHÇE ALDI!
Defans bölgesinde bireysel hatalardan çok gol yiyen Fenerbahçe, bu mevkiyi Galatasaray'ın da istediği Attila Szalai'yi alarak güçlendirdi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Erol Bulut 4 futbolcunun adını verdi

Macar stopere 4.5 yıllık imza attıran Kanarya, oyuncuya da senelik yaklaşık 800 bin euro ödeme yapacak.