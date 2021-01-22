Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! Erol Bulut 4 futbolcunun adını verdi

Ocak ayı transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, Atilla Szalai'yle sözleşme imzalarken, Osayi ile sezon sonu için anlaşmaya vardı. Mesut Özil ile de her konuda anlaşan sarı-lacivertli ekibin önümüzdeki günlerde bu transferi de açıklaması bekleniyor. Bu isimlerle yetinmeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Bir yandan da kadrodan gönderilecek oyuncular belirleniyor. Teknik direktör Erol Bulut, yolların ayrılmasını istediği 4 futbolcunun adını yönetime bildirdi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika gelişmeleri...

22.01.2021 09:55 - Son Güncelleme: 22.01.2021 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





