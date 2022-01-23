Sivasspor - Fenerbahçe maçı sonrası flaş sözler: Pili bitmiş oyuncak

Çok fazla eksiği olan Sivas ekibi ikinci yarı ayakta kalmayı başaran taraftı. Fenerbahçe ise aksine pili bitmiş bir oyuncak gibiydi! Rıza hocayı tebrik ediyorum; yedek oyuncularını dahi bu kadar hazır tutabildiği için... Bu çok önemli bir teknik direktör başarısıdır.