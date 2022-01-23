İstanbul’da dev kapışma! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11’leri

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Fatih Terim'le yollarını ayıran ve Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray'da değişen bir şey olmazken ligde yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Cimbom, kalesinde 17 gole engel olamadı. Bugün bu kötü sonuçlara nokta koymak ve çıkışa geçmek isteyen Galatasaray'da galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor. Aksi takdirde Aslan düşme hattına bir adım daha yaklaşacak ve yönetim ile teknik heyete olan tepkiler daha da büyüyecek.