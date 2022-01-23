İstanbul'da dev kapışma! İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray evinde lider Trabzonspor'u ağırlıyor. Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla korkulı rüya gören sarı-kırmızılı ekip kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak isterken, konuk Trabzonspor ise 3 puanla evine dönerek şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı kayıpsız geçmek istiyor. Karşılaşma öncesi Torrent ve Abdullah Avcı öğrencilerine son uyarılarını yaparken, her iki teknik adam da kafasındaki kadroyu netleştirdi. İşte Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...
Galatasaray, haftanın maçında lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak kritik karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstlenecek.
Süper Lig'de geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan toplayabildi. Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Cimbom, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi. Düşme hattında 17. sırada yer alan Antalyaspor'la arasında sadece 4 puan fark var.
Deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'da keyifler yerinde. Bir maçlık cezası biten ve takımın başında sahaya çıkacak teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularına kritik maç öncesi önemli uyarılarda bulundu. Başarılı hoca, Galatasaray derbisinde tüm çalışmalarının sonucunu görmek istediğini belirterek, "Şampiyonluk mücadelesinin içindeyiz ve avantaj bizim elimizde. Çok büyük fedakarlıklarla buraya kadar geldik ama bundan sonrası daha büyük fedakarlıklar istiyor. Galatasaray karşısında o inancı ve arzumuzu sahada görmek istiyorum" ifadesini kullandı.
İKİ TAKIM İÇİN DE KRİTİK
Abdullah hoca, Galatasaray'ın defansif zaaflarını göz önünde bulundururken, etkili hücum hattıyla erken bir gol bulup, rakibin direncini tamamen kırmak istiyor. İşin defansif tarafında ise orta saha ile beklere büyük görev düşüyor. Galatasaray'ın hızlı hücumlarla etkili olduğunu takımına anlatan Avcı, "Konsantrasyon kaybı istemiyorum. Gerektiğinde sabırlı oynayacağız. Bu derbi iki takım için de çok kritik. Son iki haftada 4 puan kaybettik ve yeniden kazanma alışkanlığı elde etmemiz gerek. Yani bu maç 3 puandan fazlası. Herkes sahada sonuna kadar savaşacak ve istediğimizi alarak döneceğiz" dedi.
YENİ SAYFA AÇMAK İSTİYOR
Fatih Terim'le yollarını ayıran ve Domenec Torrent'i takımın başına getiren Galatasaray'da değişen bir şey olmazken ligde yaptığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 gol atan Cimbom, kalesinde 17 gole engel olamadı. Bugün bu kötü sonuçlara nokta koymak ve çıkışa geçmek isteyen Galatasaray'da galibiyetten başka bir sonuç düşünülmüyor. Aksi takdirde Aslan düşme hattına bir adım daha yaklaşacak ve yönetim ile teknik heyete olan tepkiler daha da büyüyecek.