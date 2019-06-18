GaleriSpor

Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe yeni sezona şampiyon olacak bir kadro kurmayı planlıyor. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken adı sarı-lacivertli kulüp ile anılan Simon Kjaer'in İstanbul'a gelmesi taraftarlar arasında heyecan yarattı. Danimarkalı yıldız Türkiye'de dostlarıyla bir araya geldiği akşam yemeğinde transferiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

18.06.2019 19:00 - Son Güncelleme: 18.06.2019 19:00
Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor...

Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Neustadter'in takımdan ayrılmasının ardından sarı-lacivertlilerde stoper bölgesinde oynayabilecek Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar kaldı.

Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Martin Skrtel'in ise durumu belirsizliğini koruyor.

Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık sözleşme önerdiği yıldız isim 2+1 yıllık sözleşmede ısrarcı.

Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Slovak yıldızın Başakşehir'e transferi de gündemde.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız poker masasında yakalandı! Sosyal medya sallandı
Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız poker masasında yakalandı! Sosyal medya sallandı