Simon Kjaer'den Fenerbahçe açıklaması! Transfer...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe yeni sezona şampiyon olacak bir kadro kurmayı planlıyor. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken adı sarı-lacivertli kulüp ile anılan Simon Kjaer'in İstanbul'a gelmesi taraftarlar arasında heyecan yarattı. Danimarkalı yıldız Türkiye'de dostlarıyla bir araya geldiği akşam yemeğinde transferiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.

18.06.2019 19:00 - Son Güncelleme: 18.06.2019 19:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





