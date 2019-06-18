GaleriSpor

Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız poker masasında yakalandı! Sosyal medya sallandı

Spor dünyasının ünlü yıldızları ya spor kariyerleri boyunca ya da sonrasında pek çok farklı mesleğe yönelebiliyorlar. Onlardan biri daha. Adı Fenerbahçe ile sık sık anılan dünyaca ünlü o isim poker masasında görüntülenince olanlar oldu. İşte futbolcuların gerçek meslekleri.

18.06.2019 17:43 - Son Güncelleme: 18.06.2019 17:59
Fenerbahçe'nin istediği yıldız poker masasında yakalandı! Sosyal medya sallandı

Spor kariyerleri ile tanıdığımız sporcuların gerçek meslekleri duyanları hayli şaşırtıyor. İşte onlardan biri daha. Fenerbahçe'nin istediği o isim poker masasında böyle görüntülendi.

Fenerbahçe'nin istediği yıldız poker masasında yakalandı! Sosyal medya sallandı

MAX KRUSE

Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Max Kruse için flaş bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, "Fenerbahçe teklifini yaptı ve yanıt bekliyor ama Kruse şu günlerde Las Vegas'ta poker oynuyor" diye yazdı.

Fenerbahçe'nin istediği yıldız poker masasında yakalandı! Sosyal medya sallandı

"KAĞIT OYUNLARIYLA MEŞGUL"

Werder Bremen ile sözleşmesi bitmesinin ardından boşta olan golcü oyuncunun tatilini yaptığı ve yeni takımına bu tatilin ardından karar vereceği bildirildi. Ancak futbolcunun klasik bir deniz tatilinde geride kalan sezonun yorgunluğunu attığını düşünenler yanılır zira kendisinin şu aralar kağıt oyunlarıyla meşgul olduğu duyuruldu.

Fenerbahçe'nin istediği yıldız poker masasında yakalandı! Sosyal medya sallandı

"KRUSE'Yİ İSTEYEN TEK KULÜP FENERBAHÇE"

Alman butenunbinnen.de internet sitesinin 'Kruse'nin son çıkışı: Fenerbahçe yanıt bekliyor' başlığıyla verdiği habere göre futbolcu şu günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor ve gideceği yeni takımı belirlemek adına aceleci davranmıyor. Haberde şu ifadelere yer verildi:"Max Kruse'yi şu an için isteyen tek kulüp Fenerbahçe ve onlar da tekliflerini yaptılar. Ancak Kruse zamana oynuyor ve şu günlerde Las Vegas'ta poker oynuyor.Amerika'da ne kadar daha kalacağı bilinmiyor."

Fenerbahçe'nin istediği yıldız poker masasında yakalandı! Sosyal medya sallandı

Max Kruse aynı zamanda profesyonel bir poker oyuncusu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu
TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu