Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız poker masasında yakalandı! Sosyal medya sallandı
Spor dünyasının ünlü yıldızları ya spor kariyerleri boyunca ya da sonrasında pek çok farklı mesleğe yönelebiliyorlar. Onlardan biri daha. Adı Fenerbahçe ile sık sık anılan dünyaca ünlü o isim poker masasında görüntülenince olanlar oldu. İşte futbolcuların gerçek meslekleri.
"KAĞIT OYUNLARIYLA MEŞGUL"
Werder Bremen ile sözleşmesi bitmesinin ardından boşta olan golcü oyuncunun tatilini yaptığı ve yeni takımına bu tatilin ardından karar vereceği bildirildi. Ancak futbolcunun klasik bir deniz tatilinde geride kalan sezonun yorgunluğunu attığını düşünenler yanılır zira kendisinin şu aralar kağıt oyunlarıyla meşgul olduğu duyuruldu.
"KRUSE'Yİ İSTEYEN TEK KULÜP FENERBAHÇE"
Alman butenunbinnen.de internet sitesinin 'Kruse'nin son çıkışı: Fenerbahçe yanıt bekliyor' başlığıyla verdiği habere göre futbolcu şu günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor ve gideceği yeni takımı belirlemek adına aceleci davranmıyor. Haberde şu ifadelere yer verildi:"Max Kruse'yi şu an için isteyen tek kulüp Fenerbahçe ve onlar da tekliflerini yaptılar. Ancak Kruse zamana oynuyor ve şu günlerde Las Vegas'ta poker oynuyor.Amerika'da ne kadar daha kalacağı bilinmiyor."