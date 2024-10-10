Sezon sonu sözleşmesi bitecek en değerli futbolcular (2024-2025)
Dünyanın birçok önemli takımında forma giyen yıldız futbolcuların, sezon sonunda biten kontratları nedeniyle ocak ayından itibaren hararetli bir dönem yaşanacak. Son kez bonservisleri ile satılma hakkı bulunan oyuncular yaz aylarında ise serbest kalarak istedikleri kulüplerle görüşebilecekler. İşte 2024-2025 sezon sonu sözleşmesi bitecek en değerli futbolcular...
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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 20:45Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 20:45