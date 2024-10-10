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Süper Lig'de bonservisine en çok ücret ödenen futbolcular belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de birbirinden iddialı takımlar kadar formalarını giyen yıldız futbolcular arasında da rekabet yaşanıyor. Hemen hemen her alanda mücadele veriliyor. Dünyanın tanıdığı oyuncularla ilgili olarak bonservis değerlendirmelerinin ele alındığı bir liste daha paylaşıldı. Süper Lig'de bu sezon forma giyen isimler arasında transferi için en çok para harcanan futbolcuların sıralaması belli oldu. Peki ilk sırada kim var? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 17:38 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 17:38
Süper Lig’de bonservisine en çok ücret ödenen futbolcular belli oldu!

RONY LOPES: 38 MİLYON EURO

Süper Lig’de bonservisine en çok ücret ödenen futbolcular belli oldu!

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ: 39.5 MİLYON EURO

Süper Lig’de bonservisine en çok ücret ödenen futbolcular belli oldu!

LUCAS TORREIRA: 39.5 MİLYON EURO

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