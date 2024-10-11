2024 Futbol tarihinde en pahalı piyasa değerine ulaşan futbolcular! Süper Lig'den iki yıldız var!
Dünyanın önemli takımlarında forma giyen futbolcuların değerleri de yakından takip ediliyor. Birçok yıldızın mevcut formları nedeniyle çıkışa geçtiği piyasada bazıları da düşüş yaşıyor. Rekabetin had safhada yaşandığı günlerde son güncellemelerle birlikte en yüksek seviyeye ulaşan oyuncula da belli oldu. Süper Lig'den de iki isim var. İşte futbol tarihinde en pahalı piyasa değerine ulaşan futbolcular...