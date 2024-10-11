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2024 Futbol tarihinde en pahalı piyasa değerine ulaşan futbolcular! Süper Lig'den iki yıldız var!

Dünyanın önemli takımlarında forma giyen futbolcuların değerleri de yakından takip ediliyor. Birçok yıldızın mevcut formları nedeniyle çıkışa geçtiği piyasada bazıları da düşüş yaşıyor. Rekabetin had safhada yaşandığı günlerde son güncellemelerle birlikte en yüksek seviyeye ulaşan oyuncula da belli oldu. Süper Lig'den de iki isim var. İşte futbol tarihinde en pahalı piyasa değerine ulaşan futbolcular...

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 18:23 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 18:42
2024 Futbol tarihinde en pahalı piyasa değerine ulaşan futbolcular! Süper Lig’den iki yıldız var!

Romelu Lukaku: 100 milyon euro (2018)

2024 Futbol tarihinde en pahalı piyasa değerine ulaşan futbolcular! Süper Lig’den iki yıldız var!

Dele Alli: 100 milyon euro (2018)

2024 Futbol tarihinde en pahalı piyasa değerine ulaşan futbolcular! Süper Lig’den iki yıldız var!

Paul Pogba: 100 milyon euro (2019)

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