Serveti dudak uçuklattı! Jake Paul’un kaç parası var? Ünlü YouTuber Jake Paul Mike Tyson dövüşünden ne kadar kazandı?

Jake Paul sosyal medya dünyasından profesyonel boks ringlerine geçiş yaparak kendine büyük bir servet yarattı. YouTube'da viral videolarla tanınan Paul, boks kariyerine 2018'de başladı ve kısa sürede spor dünyasında büyük bir etki yaratmayı başardı. Ünlü isim bugün sadece dövüş kariyerinden değil aynı zamanda girişimcilik faaliyetlerinden de ciddi kazançlar sağlıyor. Peki Jake Paul'un şu an ne kadar parası var? Ünlü YouTuber galibiyet yakaladığı Mike Tyson dövüşünden ne kadar kazandı? İşte merak edilen detaylar...

Sosyal medya fenomenliğinden boks kariyerine Paul, 2013 yılında Vine platformunda başladığı kariyerinde hızla popülerleşti. YouTube'da kazandığı milyonlarca abone ona büyük bir takipçi kitlesi ve pek çok marka anlaşması getirdi. 2018'de boks dünyasına adım atarak hem sosyal medya hem de spor dünyasında adını duyurdu. Bugün, Jake Paul sadece bir boksör değil aynı zamanda bir içerik üreticisi ve iş adamı olarak kendine büyük bir imparatorluk kurdu.