Kulak ısırıp çene kırdı! Mike Tyson’ın boks kariyerinde kayıtlara geçen 10 sıra dışı an!

Mike Tyson, boks tarihinin en dikkat çeken isimlerinden biri olarak yalnızca dövüş kariyeriyle değil aynı zamanda yaşamı, kişiliği ve medya ile olan ilişkisiyle de gündemde yerini korudu. Onun kariyerinde imza niteliği taşıyan anlar bazen büyük zaferlerden çok tartışmalı ve unutulmaz sahnelerle kaydedildi. Tyson'ın efsanevi yükselişi, düşüşü ve dönüşü her zaman konuşuldu. Peki ünlü ismin kariyerindeki en unutulmaz anlar hangileri? İşte Tyson'ın boks dünyasında en dikkat çeken 10 anı...

Rakibini 91 saniyede nakavt etti – 1988 Tyson, 1988 yılında Michael Spinks'i sadece 91 saniyede nakavt ederek boks dünyasında efsane olma yolunda büyük bir adım attı. O dönemin en iyilerinden biri kabul edilen Spinks'i bu kadar kısa sürede yenen Tyson, sadece hız ve güçle değil aynı zamanda strateji ve soğukkanlılıkla da rakiplerine gözdağı verdi. Bu zafer onu boks tarihinin en korkulan dövüşçüsü haline getirdi.