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Kulak ısırıp çene kırdı! Mike Tyson'ın boks kariyerinde kayıtlara geçen 10 sıra dışı an!

Tüm zamanların en çok konuşulan sporcularından biri olan Mike Tyson yıllar sonra ringe çıktı ve Jake Paul ile karşı karşıya geldi. Boks kariyerinde yenilmez olarak tanınan ünlü boksör Paul'a karşı maçı kaybetti. Maç Tyson için yenilgiyle sonuçlansa da skor sonucunda ünlü sporcunun boks kariyerindeki bazı anlar tekrar gündeme geldi. İşte Mike Tyson'ın kariyerinde kayda geçen 10 unutulmaz sahne...

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 12:52 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 12:52
Kulak ısırıp çene kırdı! Mike Tyson’ın boks kariyerinde kayıtlara geçen 10 sıra dışı an!

Mike Tyson, boks tarihinin en dikkat çeken isimlerinden biri olarak yalnızca dövüş kariyeriyle değil aynı zamanda yaşamı, kişiliği ve medya ile olan ilişkisiyle de gündemde yerini korudu. Onun kariyerinde imza niteliği taşıyan anlar bazen büyük zaferlerden çok tartışmalı ve unutulmaz sahnelerle kaydedildi. Tyson'ın efsanevi yükselişi, düşüşü ve dönüşü her zaman konuşuldu. Peki ünlü ismin kariyerindeki en unutulmaz anlar hangileri? İşte Tyson'ın boks dünyasında en dikkat çeken 10 anı...

Kulak ısırıp çene kırdı! Mike Tyson’ın boks kariyerinde kayıtlara geçen 10 sıra dışı an!

Rakibini 91 saniyede nakavt etti – 1988

Tyson, 1988 yılında Michael Spinks'i sadece 91 saniyede nakavt ederek boks dünyasında efsane olma yolunda büyük bir adım attı. O dönemin en iyilerinden biri kabul edilen Spinks'i bu kadar kısa sürede yenen Tyson, sadece hız ve güçle değil aynı zamanda strateji ve soğukkanlılıkla da rakiplerine gözdağı verdi. Bu zafer onu boks tarihinin en korkulan dövüşçüsü haline getirdi.

Kulak ısırıp çene kırdı! Mike Tyson’ın boks kariyerinde kayıtlara geçen 10 sıra dışı an!

Kariyerinin ilk yenilgisi – 1990

Boks tarihinin en büyük sürprizlerinden biri Tyson'ın 1990 yılında Buster Douglas'a karşı aldığı mağlubiyet oldu. Tyson o güne kadar hiç yenilmemişti ve Douglas çok büyük bir dezavantajla maça çıkıyordu. Ancak 10. rauntta Tyson'ı nakavt ederek tüm dünyayı şok etti. Bu yenilgi Tyson'ın "yenilmez" imajını yıkarak onun zayıf yönlerini ortaya koydu.

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