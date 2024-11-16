12 yerine 14’lük kullanılacak... Jake Paul ve Mike Tyson maçı hakkında bilmedikleriniz!

Milyonları ekran başına kitleyecek olan Jake Paul ve Mike Tyson maçına sayılı dakikalar kaldı. 16 Kasım Cumartesi günü Türkiye Saati ile 04:00'te gerçekleşecek olan maç hakkında varsayımlar sürüyor. Bilet satışları rekor kıran maça dair bilinmeyenleri bir araya getirdik. İşte düelloyu seyretmeden önce bilmeniz gereken 9 şey...

Jake Paul ve Mike Tyson dövüşü ne zaman ve nerede gerçekleşecek?

Düello Jake Paul'ün kendi promotörü olan Most Valuable Promotions tarafından organize edilen bir etkinlikte yer alacak. Maç, 15 Kasım Cuma günü Teksas'ın Arlington şehrinde Dallas Cowboys'un efsanevi iç saha maçlarına ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu'nda gerçekleşecek. Yani maç aslında bir futbol stadyumunda gerçekleşecek.